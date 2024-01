Greca vai aos EUA apresentar transportes e reafirma compra de 70 ônibus elétricos até junho

Antes de um bloqueio ao procedimento de compras pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), a previsão da prefeitura era de que os ônibus elétricos estivessem não só comprados, mas já em operação até maio de 2024

ADAMO BAZANI

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, fica entre esta quarta-feira e sábado (24 a 27 de janeiro de 2024) em Washington (EUA) para participar do seminário Presente e Futuro dos Transportes, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Greca vai falar sobre o sistema de transportes de Curitiba, considerado referência em mobilidade, muito embora precisa de atualizações, e dos planos de melhoria por parte da prefeitura.

Entre estes planos, está a eletrificação gradativa da frota de ônibus municipais.

Em nota da prefeitura à imprensa sobre a viagem, Greca diz que os primeiros 70 coletivos movidos por baterias serão comprados até junho deste ano.

“Pretendo comprar os 70 ônibus até junho deste ano para deixar a cidade melhor e mais justa do que eu recebi”, disse, segundo a nota.

Antes de um bloqueio ao procedimento de compras pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), a previsão da prefeitura era de que os ônibus elétricos estivessem não só comprados, mas já em operação até maio de 2024.

Agora a previsão de conclusão de compra é junho de 2024.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/19/primeiros-onibus-eletricos-de-curitiba-pr-devem-comecar-a-operar-em-maio-de-2024/

Como mostrou o Diário do Transporte, o TCE-PR informou em 8 de janeiro de 2024, que a Prefeitura de Curitiba recebeu uma determinação do órgão para suspender a aquisição de 70 ônibus elétricos; o investimento nos novos coletivos somava um valor total de R$ 317 milhões.

De acordo com o tribunal, a determinação é fruto de medida cautelar concedida pelo conselheiro Mauricio Requião, a partir de processo de denúncia protocolado.

Entre os argumentos que baseiam a decisão, o principal deles seria de que a compra dos ônibus não ocorra através da Lei de Licitações.

“O que está ocorrendo, ao que tudo indica, é uma terceirização da compra pública ou um mútuo acordo de compra pública por delegação, já que os ônibus são adquiridos com recursos públicos, para integrar frota pública, com inequívoca (e indevida) inovação contratual e ampliação do objeto da concessão, com a utilização de suposta subvenção que, na realidade, apenas desvia a aparência de que o erário municipal está pagando pela compra”, declarou o conselheiro Mauricio Requião, que defende a abertura de uma licitação pública.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2024/01/09/tribunal-de-contas-do-estado-do-parana-determina-que-prefeitura-de-curitiba-suspenda-compra-de-70-onibus-eletricos-avaliados-em-r-317-milhoes/

Em 12 de dezembro de 2023, a Urbs (Urbanização de Curitiba S.A.), que gerencia os transportes na capital paranaense, divulgou os resultados dos testes com quatro marcas e sete veículos da BYD, Eletra, Marcopolo e Volvo, que integraram o procedimento que deu origem ao processo de compra.

Os resultados e critérios dos testes foram contestados por empresas participantes.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/12/exclusivo-byd-eletra-marcopolo-ou-volvo-quem-se-deu-melhor-nos-testes-de-onibus-eletrico-em-curitiba/

Entre os 70 ônibus, estão modelos padrons e articulados, dos quais 16 ônibus modelo padron piso alto em abril, 20 padron piso alto em maio, 14 articulados de piso baixo em junho, 14 articulados de piso baixo em julho e seis padron piso baixo em agosto.

Além da compra de ônibus, a verba de R$ 317 milhões será usada para a infraestrutura de recarga das baterias.

Em nota, a prefeitura explicou como deve ser o modelo de subsídio.

Pela proposta encaminhada à CMC (Câmara Municipal de Curitiba), a Prefeitura, por meio da Urbs, subsidiará a compra dos ônibus e a infraestrutura de recarga reutilizável (carregadores elétricos), que serão revertidos ao FUC (Fundo de Urbanização de Curitiba) ao fim do contrato de concessão. A subvenção será feita por meio de conta em instituição financeira que poderá ser acessada pelas empresas exclusivamente para a aquisição dos ônibus.

Dessa maneira, não serão pagas às empresas nem a amortização de capital e nem a rentabilidade sobre os ônibus elétricos. Um termo aditivo, celebrado entre as empresas e a Urbs, vai estabelecer o percentual de remuneração pela prestação do serviço e a taxa de utilização da área de garagem.

A meta de prefeitura é de que 33% da frota de ônibus da capital paranaense sejam zero emissões até 2030, percentual que deve evoluir para 100% até 2050.

A prefeitura ainda informou que a compra dos 70 ônibus leva em conta os testes com ônibus elétricos promovidos pela Urbs entre abril e novembro de 2023.

Ainda sobre a viagem desta semana, a prefeitura informou que na capital dos Estados Unidos, Greca cumprirá também uma agenda de compromissos oficiais até o dia 26 de janeiro, que incluem encontro com o diretor global de mobilidade do WRI, Felipe Ramirez Buitrago, no dia 24, e no dia 26 terá reuniões com Ana Maria Pinto, chefe da Divisão de Transporte do BID e sua equipe para tratar do apoio à nova concessão do transporte coletivo.

A concessão vigente do serviço público de transporte de Curitiba vence em 2025.

Outro compromisso do prefeito nos Estados Unidos, segundo a prefeitura, será com a chefe da Divisão de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) do BID, Tatiana Gallego, sobre os projetos de descarbonização e adaptação climática do Ecodistrito do Umbará/Ganchinho e sobre o Ecodistrito da Bacia do Belém.

Ambos são projetos de renovação e estruturação urbana e ambiental ancorados em estratégias de descarbonização e adaptação climática. As agendas serão uma continuidade dos encontros anteriores realizados na última visita a Washington.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes