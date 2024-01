Prefeitura de Caraguatatuba (SP) altera itinerários de cinco linhas de ônibus

Mudança no transporte coletivo ocorre durante obras de recuperação da rodovia SP-55

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Caraguatatuba (SP) altera os itinerários de cinco linhas de ônibus municipais que atendem a região Sul da cidade durante a realização de obras de recuperação da rodovia SP-55.

As linhas 104, 105, 109 e 115 operarão como a linha 108 Jaraguá. Durante a obra, a linha terá o percurso alterado a partir do bairro Porto Novo, no sentido Centro/Bairro, seguindo pela Estrada do Rio Claro (Delegacia de Polícia), depois à esquerda na Rua João Carlos Balio (Residencial Nova Caragua I), seguindo o itinerário habitual. No sentido Bairro/Centro o percurso será invertido.

A linha 201, no sentido Centro/Bairro, seguirá o percurso habitual somente até a rotatória do bairro Poiares, ocasião em que seguirá pela Rua União das Américas, à direita pela Avenida Geraldo Nogueira até o bairro Porto Novo, à direita na Av. Casemiro José Marquês de Abreu, à esquerda na Alameda Antonio Luiz G. Camara Coutinho, seguindo o itinerário de costume. O percurso no sentido Bairro/Centro não terá alteração.

