Obras complementares do corredor de ônibus Leste-Itaquera ficarão R$ 4,8 milhões mais caras

Contrato original tinha o valor de R$ 27 milhões; aditivo ao contrato, segundo SPTrans, é justificado pela necessidade de novas intervenções que não estavam previstas

ALEXANDRE PELEGI

A SPTrans (São Paulo Transporte S/A), empresa gerenciadora do transporte coletivo da capital, divulgou nesta terça-feira, 23 de janeiro de 2024, aditivo do contrato assinado para a execução de obras complementares do Corredor de Ônibus Leste- Itaquera.

Assinado com a Construtora Kamilos em junho de 2023, após concorrência realizada em 2022, o termo original tinha o valor de R$ 27 milhões (R$ 27.250.766,88).

O aditivo autorizado hoje acresce este valor em mais R$ 4,8 milhões (R$ 4.845.850,87 – base maio/2023).

A SPTrans justificou o acréscimo diante da necessidade de novas intervenções, que não estava previstas na contratação.

O documento divulgado nesta terça-feira (23) resulta da readequação da planilha de quantidade e preços com acréscimo quantitativo de 23,27%, supressão de 7,89% e acréscimo qualitativo de 1,68%; além da prorrogação dos prazos de execução e de vigência.

Com isso, a Kamilos tem até o dia 15 de abril de 2024 para encerrar o serviços. Já a vigência do contrato segue até 15 de julho deste ano.

Vários itens, como pavimentação e drenagem, tiveram de ser acrescidos no custo da obra, muitos deles referentes à Praça Francisco Daniel Lopes e na avenida Itaquera.

Como mostrou o Diário do Transporte, a SPTrans lançou procedimento de consulta pública antes de publicar o edital da licitação das obras no dia 26 de março de 2022.

OBRAS COMPLEMENTARES

Na Planilha Resumo das intervenções que deverão ser contratadas, estão discriminadas obras civis em três trechos do Corredor Leste-Itaquera:

– na Avenida Itaquera (etapa 2), com início após cruzamento com a avenida Aricanduva e fim no cruzamento com a avenida Waldemar Tietz, próximo à Praça Francisco Daniel Lopes;

– na Avenida Itaquera (etapa 2), com início no cruzamento com a rua Waldemar Tietz X Praça Francisco Daniel Lopes e término na rua Manoel Cardoso; e

– Avenida Líder.

Além das obras civis, estão previstos outros itens, como serviços ambientais e acompanhamento técnico; projetos e serviços técnicos; e administração local.

Nas obras civis deverão ser realizadas, a depender do trecho, intervenções de terraplanagem, pavimentação, muros de contenção, drenagem, paradas e acessibilidade, paisagismo e manejo, sinalização viária, e até a instalação de equipamentos de ginástica e playground.

A licitação será do tipo técnica e preço, na forma presencial, pelo modo de disputa fechado, cuja contratação se dará pela forma de execução indireta pelo regime de empreitada por preços unitários.

A entrega dos Envelopes nºs 01 (Proposta Técnica), nº 02 (Proposta Comercial), e nº 03 (Documentos de Habilitação) será realizada no dia 03 de junho 2022 às 10h. Nesse mesmo dia e horário ocorrerá a abertura do envelope nº 01.

Os interessados poderão obter gratuitamente os arquivos eletrônicos com a íntegra do edital, anexos e documentação técnica, no site “http://www.sptrans.com.br”, dentro do link “licitações”.

CONTRATO ASSINADO EM 2013 FOI REVOGADO

As obras do corredor de ônibus Leste-Itaquera foram contratadas em 2013. Como mostrou o Diário do Transporte, a São Paulo Obras – SPObras, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Obras da prefeitura de São Paulo, decidiu romper unilateralmente o contrato para execução das obras do Empreendimento 4 – Corredor Leste – Itaquera, integrante do Programa de Mobilidade Urbana. A decisão foi publicada no dia 09 de janeiro de 2020.

O contrato foi assinado com o Consórcio SP-CORREDORES, constituído pelas empresas Carioca Christiani Nielsen Engenharia e Heleno & Fonseca Construtécnica S/A. A prefeitura de São Paulo alegou descumprimento de itens de contrato por parte do consórcio e do cronograma de obras.

A prefeitura tentou novamente licitar a conclusão das obras em 03 de outubro de 2020. No dia 28 de outubro daquele ano acabou suspensa pelo TCM – Tribunal de Contas do Município. Nesta data estava programada a entrega de propostas. Em 04 de novembro de 2021 a prefeitura anunciou pelo Diário Oficial a revogação da concorrência.

Com extensão de 14 km, o corredor compreende o trecho da Avenida Itaquera, partindo do Terminal Carrão, continuando pela Avenida Líder e voltando para a Avenida Itaquera até a Estação de Transferência da Jacu Pêssego.

O corredor deveria ter ficado pronto em 2014, mas houve atrasos em licitações e problemas com contratos.

Apenas um trecho está em operação. Em 2016, foi entregue 1,8 quilômetro de extensão na Avenida Líder, entre a rua Diogo de Souza e a avenida Itaquera, no sentido centro, e entre a rua Manuel Cardoso e a praça Dr. Francisco Munhoz Filho, no sentido bairro.

No dia 03 de outubro de 2020, um trecho de 2,1 km do corredor passou a operar com ônibus, na extensão compreendida entre as avenidas Itaquera e Líder, entre a Praça Francisco Daniel Lopes e a Rua Harry Dannemberg. Relembre:

O Corredor Itaquera-Líder consta na Meta 46 do Plano de Metas da prefeitura de São Paulo, para o quadriênio 2021-2024. Esta meta propõe viabilizar 40 quilômetros de novos corredores de ônibus, com a extensão, em quilômetros, de trechos com obras iniciadas em novos corredores.

Além do Itaquera-Líder constam os corredores Celso Garcia; Itaim – São Mateus; Miguel Yunes; e corredor Nossa Senhora do Sabará.

LICITAÇÃO DO TRECHO II

A SPTrans colocou em licitação no dia 26 de março de 2023 a contratação de serviços para a consolidação do projeto básico, desenvolvimento do projeto executivo e licenciamento ambiental para as obras do corredor Leste – Itaquera II.

A maior parte da implantação desse corredor encontra- se executada. Esse trecho compreende a Avenida Líder no segmento entre a Praça Francisco Daniel Lopes, exclusive, e as Avenidas Harry Danhemberg e avenida Itaquera.

Assim, as ações previstas contemplam especificamente as obras remanescentes para viabilizar a operação e plena funcionalidade do corredor de ônibus, caracterizadas por intervenções pontuais a serem executadas ao longo da Avenida Líder. Relembre:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes