Motoristas da viação Cidade de Maceió paralisam atividades na manhã desta terça-feira (23)

Trabalhadores reivindicam pagamento do ticket alimentação, que já deveria ter sido repassado

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024, os motoristas da empresa de ônibus Cidade de Maceió, na capital Alagoana, estão fazendo uma paralisação de advertência, que deve durar até às 8h.

De acordo com o Sinttro (Sindicato dos Rodoviários de Alagoas), ao todo, são 500 trabalhadores participando do movimento, para reivindicar o pagamento do valor do ticket alimentação, que deveria ter sido repassado até o dia 15.

Durante entrevista ao programa Balanço Geral AL, da TV Pajuçara o presidente do Sinttro, Sandro Regis, afirmou que foi emitido um aviso que o repasse seria feito até o dia 19, mas, até agora, o valor não foi depositado na conta dos trabalhadores. “A empresa disse que faltou verba por conta de um atraso no subsídio repassado pela prefeitura. Os empregados não têm nada a ver com isso. Prestamos o serviço todo santo dia. Até o momento não é uma greve, estamos apenas alertando. Se a situação não for resolvida hoje, amanhã cruzaremos os braços”.

Sandro ainda ressaltou que o valor de R$623 faz diferença na alimentação do trabalhador, que utiliza essa quantia para comprar comida e que se não houver o pagamento, amanhã de manhã vão começar uma greve por tempo indeterminado.

Das 28 linhas que circulam pela capital, a viação Cidade de Maceió é responsável por 130 ônibus.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte