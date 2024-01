Motorista erra trajeto e bate em ônibus do transporte coletivo, em Juiz de Fora (MG), na manhã desta terça-feira (23)

Quatro pessoas ficaram feridas e trânsito no Centro da cidade ficou complicado por causa da colisão

MICHELLE SOUZA

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um ônibus do transporte coletivo de Juiz de Fora (MG), que fazia a linha 406, do Bairro Santa Rita, na manhã desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024.

A colisão aconteceu na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. De acordo com as informações da TV Integração, que esteve no local, o motorista do carro, com placas de Visconde do Rio Branco (MG), seguiu o GPS, que orientou o condutor a entrar na Rua Silva Jardim através da Avenida Rio Branco, o que não é permitido. Com a conversão errada, o ônibus, que vinha da Rio Branco, não conseguiu desviar e os dois veículos bateram lateralmente.

Dois passageiros que estavam no coletivo ficaram feridos e duas pessoas que estavam no carro também, as quatro vítimas foram levadas pelo Samu para hospitais do município.

O Diário do Transporte tenta contato com o Consórcio Via JF, empresa responsável pelo transporte público da cidade, para mais informações.

