Montagem do desfile “Galo da Madrugada” altera itinerários de ônibus no Recife (PE)

Desvios começam a partir das 22h de terça (23), na Avenida Dantas Barreto

A preparação para o desfile do Galo da Madrugada, agendado para o dia 10 de fevereiro de 2024, já está impactando os trajetos dos ônibus na região. As intervenções terão lugar na pista Leste da Avenida Dantas Barreto, entre o Banco do Brasil e a Avenida Nossa Senhora do Carmo.

O Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou que a partir das 22h da próxima terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, as linhas que normalmente circulam por essa via serão desviadas para a pista da direita (pista Oeste da Dantas Barreto). O acesso será realizado por meio de uma “agulha” localizada em frente à Igreja de Santo Antônio.

Dez linhas de ônibus deixarão de transitar pela Avenida Dantas Barreto, sendo redirecionadas para a Rua do Imperador Pedro II. Estas linhas irão atender às paradas provisórias instaladas em frente à Igreja de São Francisco, no lado oposto ao banco Santander, e ao lado da Igreja do Divino Espírito Santo.

Essas modificações visam garantir a fluidez das atividades relacionadas ao Galo da Madrugada, proporcionando um ambiente seguro e eficiente para os foliões e participantes do evento. O Grande Recife Consórcio de Transporte orienta os passageiros a ficarem atentos às alterações temporárias em seus itinerários regulares durante esse período.

Confira as linhas afetadas:

513 – CÓRREGO DA AREIA

711 – ALTO DO PASCOAL

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS

746 – ALTO DO CAPITÃO

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

Paradas que deixarão de ser atendidas:

O PED SELETIVO 180207, localizado na pista Leste da Av. Dantas Barreto, no canteiro central próximo à Estação de BRT Praça da República, deixará de ser atendido pelas seguintes linhas:

513 – CÓRREGO DA AREIA

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

711 – ALTO DO PASCOAL

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

Yuri Sena, para o Diário do Transporte