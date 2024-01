Interiorização do turismo causa aumento nas buscas por viagens de carro próprio e ônibus

Segundo o Ministério do Turismo, uso de carro próprio e ônibus se tornou um meio para 74% dos brasileiros que farão viagens de lazer até março

GUILHERME STRABELLI

Em meio ao movimento de interiorização do turismo no Brasil, as pessoas têm optado por utilizarem ônibus e carros próprios para viajar. Segundo dados do Ministério do Turismo, o uso dos veículos se tornou um meio para 74% dos brasileiros que farão viagens de lazer até março de 2024.

De acordo com a pesquisa “Tendências de Turismo”, 64% das pessoas estão optando por destinos menos movimentados ao escolheres seus roteiros. Belezas naturais e bons preços estão entre os principais fatores levados em conta. Ao todo, foram ouvidas 2.029 pessoas em todas as Unidades da Federação.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou eu a pesquisa permite a elaboração de políticas públicas par ampliar a capacidade do turismo e impulsionar a economia dos destinos turísticos brasileiros.

“A pesquisa mostra o sentimento do brasileiro querer viajar pelo país e isso é importante para a construção de novas políticas públicas que ajudem a ampliar a capacidade do turismo de impulsionar a economia. As agências de viagens vão buscar informações nessa pesquisa para o seu planejamento, em termos de construção de novos produtos turísticos, de novas rotas turísticas, saber o que é o sentimento do mercado, o que o turista busca e, sem dúvida nenhuma, esse Verão agora que já começou vai ser o melhor Verão da história do Brasil”, diz o ministro.

A pesquisa mostra que 29% dos viajantes utilizarão ônibus como meio de viagem, sendo que 66% das viagens serão em linhas convencionais.

A expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) é de que, apenas para o período pré-carnaval, o setor rodoviário aumente em mais de 50% as ofertas de horários nos primeiros 20 dias de fevereiro.

Atualmente, o setor interestadual atende mais de 4,3 mil linhas com destinos interioranos, englobando quase todo o Brasil. Ao todo, 89% das viagens tem como destino cidades do interior do país.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte