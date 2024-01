Despoluir da FETRONOR excede meta com mais de 55 mil aferições veiculares em 2023

Projeto tem como objetivo a preservação ambiental, assegurando que os ônibus não contribuem para a poluição

YURI SENA

A iniciativa ambiental Despoluir, conduzida pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste (FETRONOR), superou a projeção estabelecida para 2023 ao realizar mais de 55 mil aferições veiculares nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Do total, 55.317 aferições foram aprovadas, alcançando um índice de aprovação de 99,93%.

A coordenadora do programa, Samara Freire, expressou sua satisfação diante dos resultados. “É com enorme satisfação que finalizamos o ano com um número de aferições maior do que o previsto. No ano passado, a meta estipulada para 2023 era de 50 mil aferições, e com muito trabalho, esforço e dedicação dos nossos técnicos, ultrapassamos esse número”, declarou.

Freire ressalta que o elevado número de aferições e aprovações demonstra o impacto positivo do programa na preservação ambiental, assegurando que os ônibus não contribuem para a poluição. “O Despoluir continua promovendo a busca pela qualidade de vida e do meio ambiente, através do Setor de Transportes”, enfatizou.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte