Circulação de ônibus em São Luís volta ao normal na manhã desta quarta-feira (24), informa sindicato

Decisão ocorreu após Secretaria de Segurança Pública se comprometer em reforçar policiamento na Grande Ilha

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No início da noite desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024, o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informou que irá retomar as operações no transporte coletivo de São Luís nas primeiras horas da quarta-feira (24).

A decisão foi comunicada após a Secretaria de Segurança Pública se comprometer em reforçar o policiamento na região da Grande Ilha, com o intuito de evitar futuros casos como o ocorrido com um dos motoristas da empresa Primor nesta semana, que foi morto durante um assalto a ônibus.

O posicionamento da secretaria foi feito no período da tarde, em reunião que contou com a presença de representantes da Segurança Pública, Polícia Militar, Sindicato das Empresas de Transporte (SET), Sindicato dos Rodoviários, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) e Ministério Público estadual.

Confira a nota divulgada pelo sindicato sobre a decisão:

“Após motoristas e cobradores cruzarem os braços, na manhã desta terça-feira (23), em ato de total repúdio a morte do trabalhador Francisco Vale Silva, que foi covardemente assassinado, durante o exercício da função na noite desta segunda-feira, a Secretaria de Segurança Pública, convocou os representantes do Sindicato dos Rodoviários e do sindicato patronal, SET, para uma reunião.

Durante o encontro, que contou ainda com as presenças do Comando da Polícia Militar, além de órgãos como a SMTT, ficou decidido que haverá um reforço nas ações policiais, no sentido de garantir mais proteção para usuários e trabalhadores do transporte público na grande ilha, entre essas medidas, a intensificação da operação Catraca.

Em razão da resposta imediata das forças policiais, que já conseguiram prender dois dos três suspeitos de participação no assassinato do companheiro motorista, o Sindicato dos Rodoviários se comprometeu em conversar com todos os trabalhadores para que retornem aos seus postos de trabalho, já nas primeiras horas desta quarta-feira (24), garantindo assim, o retorno dos ônibus para as ruas e avenidas de São Luís.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte