BRT Sorocaba oferece 152 pontos de acesso espalhados pela cidade

Cobertura auxilia mais de 50 mil pessoas todos os dias

GUILHERME STRABELLI

O serviço de transporte do BRT da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, oferece 152 pontos de acesso espalhados pelo município. A cobertura criada auxilia mais de 50 mil pessoas diariamente. Ao todo, 76 ônibus circulam todos os dias.

Para embarcar no sistema, o passageiro possui três opções. São elas: Cartão, bilhete eletrônico com QR Code e carteira digital via celular. O último é considerado o mais dinâmico e oferece algumas vantagens.

Para isso, o passageiro deve baixar o aplicativo Cittamobi na PlayStore ou na Apple Store, preencher o cadastro e informar seus dados. Na sequência, é necessário criar a carteira digital e colocar saldo. O saldo pode ser inserido através de Pix, boleto ou cartão de crédito.

No aplicativo, o passageiro também pode escolher o melhor trajeto até seu destino. O Cittamobi informará o local de embarque, horário de chegada do ônibus, entre outras informações, que permitirão o planejamento da viagem sem riscos de atrasos.

No ônibus, basta clicar em pagamento de passagem e aproximar o celular do validador. Será possível escolher pagar com saldo ou com o cartão cadastrado.

De acordo com Renato Andere, presidente da BRT Sorocaba, a chegada do sistema transformou a forma e a visão que se tinha sobre o transporte na cidade.

“Antes, a pessoa sabia o horário que o ônibus ia passar pela rotina que tinha de estar no ponto todos os dias. Agora, com o aparato tecnológico que disponibilizamos, o passageiro consegue saber detalhes sobre o trajeto do veículo e, assim, programar a sua rotina com assertividade. Dá para calcular o tempo para sair de casa e saber exatamente o momento que o ônibus vai parar no ponto mais próximo”, destaca.

No primeiro semestre, 47 novos Ônibus entrarão em operação, totalizando 123 veículos em linha.

“A população tem muito a ganhar com essa ampliação da oferta. Aliás, a melhoria da frota de ônibus em Sorocaba vem ocorrendo de forma gradativa, assegurando mais conforto aos passageiros, com veículos 100% adaptados, equipados com elevador, ar-condicionado, wi-fi, tomadas USB”, aponta o diretor-presidente da Urbes – Trânsito e Transportes, Sergio Barreto.

Vídeo:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte