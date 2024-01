Trens da Linha 12-Safira circulam com velocidade reduzida entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, na manhã desta segunda-feira (22), em São Paulo

Durante a chuva forte que atingiu a Região Metropolitana no sábado, um gradil foi danificado por uma erosão em uma rua e isso afeta a operação

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, os trens da Linha 12-Safira, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, estão circulando com velocidade reduzida.

Por causa das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de São Paulo, no último sábado (20), um gradil da Linha 12 foi danificado por uma erosão, na rua Mário de Castro, em frente ao número 14 e isso afeta a operação dos trens.

O Diário do Transporte entrou em contato com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), por meio de nota, a Companhia disse que já está em contato com a Prefeitura para fazer o reparo da rua e que não há risco para a circulação dos trens, que ocorre em velocidade reduzida no local.

Nota CPTM

“Na tarde de sábado (20/01), por volta das 13h50, devido às fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de São Paulo, um gradil da Linha 12-Safira foi danificado por uma erosão em uma rua na região entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé. As equipes de manutenção retiraram o gradil que apresentava risco à circulação. A companhia já está em contato com a Prefeitura para atuar em conjunto no reparo da rua. Não há risco para a circulação dos trens, que ocorre em velocidade reduzida no local, sem interferência no intervalo médio programado para o horário”.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte