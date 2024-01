Terminais da EMTU recebem ações em apoio ao Janeiro Branco a partir desta segunda (22)

Ao todo, quatro eventos acontecem em três terminais da empresa até o fim de janeiro

GUILHERME STRABELLI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) inicia uma série de ações em apoio ao Janeiro Branco a partir desta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Ao todo, quatro eventos acontecerão em terminais da empresa até o fim do mês.

Já na segunda-feira, o Terminal Santo André receberá psicólogas do Núcleo de Especialização em Psicodrama e Sociodrama de Santo André (NEPSAR), que realizarão esquetes e distribuirão informativos sobre saúde mental.

Na sexta-feira, 26, o Terminal Cecap, em Guarulhos, receberá agentes da Escola Grau Técnico que oferecerão aos passageiros a oportunidade de realizarem testes gratuitos de glicemia e pressão arterial.

As ações terminam nos dias 30 e 31 no Terminal São Mateus, com atividades em parceria com o Centro de Cidadania LGBTI Laura Vermont. Está programada uma escuta qualificada, buscando entender a saúde mental do passageiro e, caso haja necessidade, sugerir o encaminhamento a serviços como: mudança do nome, sexo, hormonoterapia, educação e trabalho.

Também vai acontecer a distribuição de preservativos, lubrificantes e testes rápidos de HIV.

Janeiro Branco

O Janeiro Branco é uma campanha iniciada em 2014 no Brasil que tem como intuito alertar para as necessidades relacionadas à Saúde Mental. O mês de janeiro foi escolhido porque é o período em que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano.

Serviço

Data e horário: 22 de janeiro de 2024 (10h às 13h)

Local e endereço: Terminal Santo André (Rua Visconde de Taunay, s/n – Centro – Santo André/SP)

Data e horário: 26 de janeiro de 2024 (10h às 14h)

Local e endereço: Terminal Cecap (Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, S/N, Parque Cecap Guarulhos

Datas e horários: 30 e 31 de janeiro de 2024 (13h às 17h)

Local e endereço: Terminal São Mateus (Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz – São Paulo – SP)

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte