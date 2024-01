SuperVia inicia recadastramento de alunos da rede pública para gratuidade no transporte nesta segunda (22)

Para manter dados atualizados, estudantes precisam agendar dia e horário

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, concessionária responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, começou nesta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, o recadastramento dos estudantes da rede pública de ensino para recebimento da gratuidade no transporte.

Os cartões de 2023 serão aceitos no sistema até o dia 30 de março. Para manter os dados atualizados, os estudantes precisam realizar um agendamento de dia e horário no portal da SuperVia. Para acessar, clique aqui.

A concessionária solicita às instituições de ensino que enviem a lista de alunos atualizada para que seja feita a checagem do direito ao benefício.

O recadastramento segue um cronograma. Os estudantes com nomes iniciados com as letras A a F poderão realizar o agendamento entre 22 de janeiro e 9 de fevereiro. Os com nome iniciado em G a L, entre 12 e 23 de fevereiro. Por fim, das letras M a Z, entre 26 de fevereiro e 8 de março.

Os alunos que não comparecerem nas datas deverão realizar o agendamento entre os dias 11 e 29 de março. Com o horário marcado ,será necessário comparecer ao Espaço Gratuidade, na Central do Brasil (próximo ao guichê da bilheteria de número 1), com os documentos originais necessários para o recadastramento.

Os menores de 18 anos precisam apresentar certidão de nascimento, declaração escolar com 30 dias de validade e comprovante de residência atual em nome do responsável legal. Um responsável legal deverá acompanhar os jovens.

Já para os maiores, a SuperVia pede documento de identificação oficial com foto, declaração escolar com 30 dias de validade e comprovante de residência atual. Já dos maiores de 21 anos devem apresentar os mesmos documentos, mas com o comprovante de residência em nome do requisitante.

Confira o cronograma:

Nomes iniciados de A a F: 22 de janeiro a 9 de fevereiro

Nomes iniciados de G a L: 12 de fevereiro a 23 de fevereiro

Nomes iniciados de Ma Z: 26 de fevereiro a 9 de março

Alunos que perderam a data: 11 de março a 29 de março

