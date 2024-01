Porto Alegre (RS) tem linhas do transporte coletivo desviadas a partir desta segunda (22), durante obras na galeria pluvial da Avenida do Forte

Previsão é que serviços sejam concluídos em 30 dias

ARTHUR FERRARI

A partir desta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, as linhas municipais de ônibus de Porto alegre (RS) T4 (Transversal 4) e 650 (avenida do Forte) têm seus itinerários desviados durante as obras de revitalização da galeria pluvial na Avenida do Forte.

Os motoristas de carros e outros veículos também devem ficar atentos, pois o trânsito também é desviado na região.

Serão refeitos nove metros de tubulações do sistema de drenagem urbana, na avenida do Forte esquina com a rua Bolívia. Para a intervenção, é necessário escavar cerca de seis metros.

A previsão é de que os serviços sejam finalizados em 30 dias.

Confira os desvios do transporte e trânsito:

Trânsito – A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o trânsito na avenida do Forte estará bloqueado, a partir das 9h de quinta-feira, 18, no sentido Norte-Sul, no trecho entre a rua Sapé e a avenida Dr. João Simplício Alves de Carvalho. O fluxo Sul-Norte será remanejado para pista oposta no trecho em obras.

Os veículos que transitam no sentido Norte-Sul poderão utilizar o seguinte desvio: avenida do Forte, seguindo pela rua Sapé em direção à avenida Francisco Trein, dobrando na avenida Dr. João Simplício Alves de Carvalho até a Praça Fortunato Pimentel, dobrando na avenida Dr. João Simplício Alves de Carvalho até chegar na avenida do Forte novamente e seguir. Confira mapa abaixo.

Transporte – As linhas de ônibus T4 (Transversal 4) e 650 (avenida do Forte) serão alteradas, seguindo o desvio informado. A agenda poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos. Para acompanhar a atualização dos trabalhos, acesse @dmaepoa ou o site.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte