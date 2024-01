EMAE, do governo paulista, autoriza uso de áreas para operação piloto de estações do Aquático, gerido pela prefeitura da capital

Contrato assinado pela SPTrans com Empresa Metropolitana de Águas e Energia vale até janeiro de 2027 e contempla atracadouros Mar Paulista e Cantinho do Céu

A EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia do governo do Estado de São Paulo, assinou contrato com a SPTrans para utilização de áreas, a título gratuito, para instalação do Sistema de Transporte Público Hidroviário de São Paulo – STPHSP.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, e atende em específico a operação piloto do Atracadouro Flutuante Mar Paulista e Atracadouro Flutuante e Terminal Cantinho do Céu.

O termo tem prazo até 15 de janeiro de 2027.

Como mostrou o Diário do Transporte há poucos dias, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, prometeu a inauguração do Aquático, na zona Sul de São Paulo, para este mês de fevereiro.

A promessa está em gravação feita em visita dos dois políticos a obras na região do Grajaú, em frente a um dos terminais hidroviários autorizados pela EMAE. (Relembre o caso)

A expectativa inicial, anunciada no ano passado, era de que o serviço fosse inaugurado em janeiro.

De acordo com as informações, a viagem oficial inaugural deve ter a presença do governador e do prefeito, além de secretários e representantes da Transwolff, empresa de ônibus que comprou e vai operar as embarcações.

O atendimento será entre os Parques Cantinho do Céu e Mar Paulista, pela Represa Billings, na Zona Sul de São Paulo.

O Diário do Transporte mostrou em primeira mão na última sexta-feira (19) o primeiro deslocamento em água de uma das duas embarcações compradas pela empresa de ônibus Transwolff, que vai operar o sistema de transporte Aquático.

A SPTrans trouxe mais informações ao site sobre a movimentação.

De acordo com a gerenciadora dos transportes da cidade, trata-se do primeiro deslocamento para posterior realização de testes de equipamentos internos, como ar-condicionado, sistemas elétricos, hidráulicos e motor.

Ainda segundo a SPTrans, a data será definida para o início da operação assistida.

A promessa é reduzir o tempo de viagem entre os dois pontos, do Parque Cantinho do Céu ao Parque Mar Paulista e vice-e-versa, de 1h20 (hoje por ônibus) para cerca de meia hora pela represa Billings nas embarcações.

ADITAMENTO COM A TRANSWOLFF

Como havia mostrado o Diário do Transporte, foi assinado um termo de aditamento ao contrato que a Transwolff tem para operar os ônibus Lote D10, do subsistema local de distribuição.

As duas embarcações têm capacidade para transportar 60 pessoas sentadas, duas portas laterais exclusivas, para embarque e desembarque, espaço para cadeirantes, além de espaço para bicicletas, além de ar-condicionado, tomada USB e televisão.

Além disso, a Transwolff comprará outra embarcação de apoio, para utilização em ocorrências de resgate, manutenção, transporte de materiais, etc.

O valor mensal de remuneração por embarcação está fixado em R$ 122.064,00.

Já para a embarcação de apoio, o valor mensal foi estabelecido em R$ 38 mil (R$ 37.938,91).

Mas a companhia estuda repassar a operação para outra empresa.

De início serão duas embarcações entre os parques Cantinho do Céu e Mar Paulista na Represa Billings, na zona Sul da capita paulista.

Segundo a SPTrans, em nota, quem mora no Cantinho do Céu e precisa ir até a região da Pedreira tem de viajar por 1h20 utilizando duas linhas de ônibus. A previsão é de que a ligação por barco reduza significativamente esse tempo de viagem. O trajeto desta operação será feito em aproximadamente 30 minutos. O intervalo entre viagens também será de 30 minutos. O transporte hidroviário na represa Billings beneficiará diretamente 385 mil moradores da Zona Sul de São Paulo.

TERRENO CEDIDO PELA EMAE

Como mostrou o Diário do Transporte em março de 2023, a SPTrans assinou contrato particular de concessão de uso de área de oito mil metros quadrados (8.142,00 m²) com a EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia, vinculada ao governo do estado de São Paulo. (Relembre)

A área, situada próxima à rua do Mar Paulista e ao reservatório Billings, foi cedida com a finalidade exclusiva de implantação do Aquático, projeto piloto do sistema de transporte público hidroviário. O prazo do contrato era de 11 meses. Na edição Posteriormente foi publicada a prorrogação de prazo da cessão desse terreno, com vigência de 16 de janeiro de 2024 a 15 de janeiro de 2027.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes