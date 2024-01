VÍDEOS: Serra das Araras, no Rio de Janeiro, sofre problema no sistema de drenagem e asfalto cede no Km 228

Tráfego da pista de subida está temporariamente interditado; concessionária realiza operação PARE E SIGA em comboio a cada uma hora

Um problema no sistema de drenagem na pista da Serra das Araras, no Rio de janeiro, acabou causando danos ao asfalto na altura do Km 228 do sentido São Paulo neste domingo, 21 de janeiro de 2024. A estrutura não suportou o peso dos veículos e acabou cedendo.

Os motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra e pretendem acessar a subida da serra devem ficar atentos, pois segundo a CCR RioSP, concessionária responsável pela via, a subida da serra está temporariamente interditada para que as equipes de engenharia e de conservação possam avaliar a situação para definir as medidas necessárias para normalizar o tráfego na região.

Um ônibus da Viação Águia Branca chegou a ficar preso no local onde a pista cedeu, mas foi removido logo em seguida.

No momento o trânsito flui em operação PARE E SIGA e comboio a cada uma hora. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) auxilia na contenção do tráfego.

Motoristas podem receber atualização sobre as condições da via e do tráfego através da CCR FM 107,5, aplicativo – CCR Rodovias ou através do WhatsApp da concessionária pelo número (11) 2795-2238.

Nota da CCR RioSP

“A CCR RioSP informa que as equipes de inspeção da concessionária identificaram uma ocorrência no sistema de drenagem do km 228 da pista de subida da Serra das Araras – sentido SP – que ocasionou danos no pavimento.

Para segurança dos clientes que passam pelo local, o tráfego na pista de subida da Serra das Araras está interditado temporariamente. As equipes de engenharia e de conservação estão no local avaliando a situação para definir as medidas necessárias para normalizar o tráfego na região.

Dinâmica do tráfego na Serra

Para subir a Serra, a concessionária realizará a operação PARE E SIGA a cada uma hora em operação comboio. A Polícia Rodoviária Federal apoiará no controle e retenção do tráfego. Os moradores e comerciantes que se encontram na pista de descida foram avisados sobre a inversão de tráfego. A região está sinalizada pela concessionária. Veículos comerciais a partir de nove eixos e os ‘cegonhas’ não poderão subir a Serra na operação comboio.”

Nota da PRF:

“A Policia Rodoviáia Federal (PRF) no Rio de Janeiro infoma que o trecho da Serra das Araras (km 223 ao 228) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no sentido RJ – SP, encontra-se com o tráfego totalmente interditado devido a danos no pavimento. Não há previsão deliberação.

Rotas Alternativas

Sentido SP

Veículos pesados e leves:

Utilizar a BR-040 até Três Rios, acessar a BR-393 (km 22 da BR-040) e retornar para a Dutra em Volta Redonda.

Somente veículos leves:

Sair da Dutra no acesso a Paracambi (km 218), seguir pela R|-127 até Mendes, depois RJ-133 até Pirai e entrar na RJ-145 para retornar à Dutra (Pirai- km 242).

Seguir pela BR-101 (Rio-Santos) até Angra dos Reis e acessar a RJ-155 para chegar na Dutra (Barra Mansa – km 278).

Sentido RJ

Veículos pesados e leves:

Acessar a BR-393 (km 264 da Dutra), seguir até Três Rios e depois utilizar a BR-040 para chegar ao Rio de

Janeiro.

Somente veículos leves:

Acessar a RJ-155 (Barra Mansa – saida km 278 da Dutra) e pegar a BR-101 (Angra dos Reis) para chegar ao

Rio de Janeiro.

Sair da Dutra no acesso a Pirai (km 242), seguir pela RJ-145, R|-133 e R|-127, acessando novamente a

Dutra em Paracambi.”

