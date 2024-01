VÍDEOS: Pista de subida da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, é liberada após asfalto ceder e haver interdição total neste domingo (21)

Operação PARE E SIGA que ocorria pela via de descida foi desmobilizada; CCR RioSP deve concluir projeto de recuperação do local nos próximos dias

ARTHUR FERRARI

Um problema no sistema de drenagem na pista da Serra das Araras, no Rio de janeiro, acabou causando danos ao asfalto na altura do Km 228 do sentido São Paulo no início da tarde deste domingo, 21 de janeiro de 2024. A estrutura não suportou o peso dos veículos e acabou cedendo.

Os motoristas que trafegavam pela Rodovia Presidente Dutra e pretendiam acessar a subida da serra encontraram a pista bloqueada no sentido São Paulo, durante atuação das equipes de engenharia e conservação da CCR RioSP, concessionária responsável pela gestão do trecho, que avaliaram a situação para definir as medidas necessárias para normalizar o tráfego na região. A interdição total acomteceu das 12h às 20h30.

Um ônibus da Viação Águia Branca chegou a ficar preso no local onde a pista cedeu, mas foi removido logo em seguida.

Durante a interdição do tráfego, o trânsito fluiu no sentido São Paulo em operação PARE E SIGA e comboio a cada uma hora, através da pista de descida sentido Rio de Janeiro. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também auxiliou na contenção do tráfego.

Em nota, a concessionária disse que a pista de subida da serra foi liberada. Os veículos trafegam pela faixa da direita, enquanto a da esquerda segue fechada.

Vale ressatar que a operação PARE E SEIGA foi desmobilizada, com a pista de descida voltando a operar normalmente.

Os motoristas devem ficar atentos, pois em caso de cuca forte o trecho pode ser novamente paralisado.

Ainda segundo a CCR Rio SP, nos próximos dias, a empresa deve concluir o projeto de recuperação do local.

Nota da CCR RioSP:

“A CCR RioSP informa que o tráfego na pista de subida da Serra das Araras foi liberado. Nesse momento, a faixa da direita está liberada. Equipe de operação da concessionária monitora a região.

Em caso de chuva forte o trecho podera ser novamente interditado para segurança dos motoristas.

Com a liberação da pista de subida, a operação PARE E SIGA foi desmobilizada e a pista de descida da Serra das Araras volta a operar normalmente.

Durante todo o dia, as equipes de engenharia e conservação da concessionária trabalharam para recompor o pavimento danificado. Nos próximos dias, a concessionária deve concluir o projeto de recuperação do local”

Veja mais fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte