Número de motoristas flagrados dirigindo enquanto usa o celular cai em 2023, diz Detran-SP

De acordo com o órgão, condutores que seguram e digitam enquanto dirigem também registrou queda no último ano

GUILHERME STRABELLI

O Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo) informa que o número de motoristas flagrados dirigindo veículos enquanto utiliza telefone celular caiu em 46% no ano passado. Segundo dados do órgão, de janeiro a novembro de 2023, foram aplicadas 11.154 multas do tipo, contra 20.831 no mesmo período em 2022. A infração é considerada média, rendendo quatro pontos na CNH e multa de R$ 130,16.

O número de motoristas que dirigem segurando o aparelho caiu em 27% no mesmo período, indo de 50.172 para 36.589 multas. A infração é registrada quando o motorista é flagrado com uma mão no volante enquanto segura o celular com a outra, equivale a sete pontos na CNH e tem multa de R$ 293,47.

Por fim, outro dado que apresentou queda foi o número de motoristas que dirigem manuseando o celular, que caiu de 178.217 para 141.833 ocorrências, representando queda de 20,3%. A infração é considerada gravíssima e resulta em sete pontos na CNH, além de aplicação de multa de R$ 293,47.

Uma pesquisa da Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego) aponta que digitar uma mensagem enquanto dirige um veículo a 80 km/h é equivalente a dirigir com olhos vendados por até 100 metros. Além disso, o condutor perde o campo de visão de 360º criado com o espelho retrovisor.

Segundo o Detran-SP, a tendência nas reduções de óbitos no trânsito em São Paulo, em paralelo ao aumento dos sinistro não fatais, confirma importância de ações e campanhas frequentes de conscientização da necessidade de respeito às leis de trânsito.

O Detran-SP ainda divulgou cinco alertas importantes aos motoristas que dirigem manuseando o celular. Confira:

Manusear o celular dirigindo é perigoso para todos que compartilham a via, como o motorista, o pedestre, o ciclista e outros, pois causa distração. Ao desviar a atenção para o aparelho, o condutor pode se envolver em sinistros e atentar contra sua vida e a dos demais;

Ao tirar a mão do volante para mexer no celular, o condutor não terá o mesmo controle físico do veículo;

É importante verificar as mensagens antes de sair de casa e depois de chegar ao destino pois, ao digitar uma mensagem no celular, o seu cérebro se concentra apenas nessa ação, e a direção acaba ficando em segundo plano;

Ouvir mensagens de voz enquanto dirige também traz riscos ao motorista, porque causa distração, desviando a atenção de sons de alerta do trânsito como buzina e sirene;

Colocar o aparelho no meio das pernas também não é indicado, já que também pode distrair atenção ou assustar o condutor diante de toques ou vibrações.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte