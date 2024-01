Novos corredores de ônibus na rua Rangel Pestana, em Jundiaí (SP), começam a funcionar na próxima terça-feira (23)

Faixas terão 1.500 e 150 metros, respectivamente, com velocidade máxima estabelecida em 40 km/h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir da próxima terça-feira, 23 de janeiro de 2024, a cidade de Jundiaí (SP) terá um novo corredor de ônibus preferencial na rua Rangel Pestana.

Com extensão de 1.500 metros, a faixa começa no cruzamento da rua Benjamin Constant e termina no cruzamento da rua Secundino Veiga.

A prefeitura também irá implementar outro corredor na rua Doutor Torres Neves, no centro de Jundiaí, que irá se estender por 150 metros.

“Essa é a primeira etapa da implantação de corredores preferenciais executada pela Prefeitura de Jundiaí, atendendo ao Plano de Mobilidade Urbana da cidade, buscando dar prioridade ao transporte coletivo”, comenta o Gestor de Governo e Finanças, José Antonio Parimoschi.

Os corredores de ônibus estarão ativos de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h30, e das 16h30 às 19h00, com velocidade máxima permitida de 40 km/h, lembrando que as faixas são preferenciais, não exclusivas.

Fora dos horários citados, será permitido o trânsito normal de outros veículos. Será também implementada sinalização horizontal e vertical para que os motoristas identifiquem as alterações de percurso.

A administração pública ressaltou que o ponto próximo ao restaurante Bom Prato será desativado e a linha 953 (Terminal Colônia) será realocada para o ponto localizado na saída do Jardim do Museu Solar do Barão, na própria Rangel Pestana, 95.

Já as linhas como 512 (Vila Aparecida), 715 (Jardim São Camilo) e 917 (Terminal Vila Hortolândia via Ponte São João) serão transferidas para a rua Dr. Torres Neves, 460 (ao lado do estacionamento).

De acordo com levantamento da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), o município soma 1.048 viagens de ônibus que passam pela rua Rangel Pestana e 17.050 passageiros todos os dias, além de outras 338 viagens de coletivos intermunicipais.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte