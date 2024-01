Metrô-DF lança licitação para obras da linha 1 em Ceilândia, Distrito Federal

Edital publicado no DODF inclui elaboração dos projetos de engenharia e execução dos serviços de construção das estações 28 e 29

ARTHUR FERRARI

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal deu início a uma fase crucial para o desenvolvimento do transporte público na região. Na última sexta-feira, 19 de janeiro dee 2024, foi inaugurada a fase externa da licitação destinada à contratação de uma empresa ou consórcio de empresas para conduzir as obras de expansão da linha 1 do metrô em Ceilândia. O edital foi devidamente publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e engloba a elaboração dos projetos de engenharia (básicos e executivos), a execução das obras civis das estações 28 e 29, de duas subestações retificadoras, além da implementação dos sistemas fixos relacionados à expansão da linha 1.

A expansão planejada abrangerá 2,3 km, com a adição de duas novas estações que conectarão Ceilândia até próximo à BR-070, na saída para Águas Lindas. As estações serão estrategicamente construídas entre as QNO 5 e 13, e entre as QNO 7 e 15. Prevê-se um aumento significativo de 12.000 passageiros por dia nesse trecho, beneficiando diretamente a mobilidade na região.

Parte dos recursos necessários para a execução desse ambicioso projeto será proveniente dos R$ 600 milhões já alocados ao Governo do Distrito Federal, dentro do programa de investimentos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Além da expansão em Ceilândia, outra frente de investimentos está prestes a se concretizar. O processo de licitação para a expansão em Samambaia está em fase final, com a revelação iminente da empresa ou consórcio vencedor responsável pela ampliação da linha 1 em 3,6 quilômetros, a partir do atual Terminal Samambaia.

O novo trecho em Samambaia contará com duas novas estações, localizadas nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e do Centro Olímpico, sendo esta última designada como a estação terminal do trecho de Samambaia. A previsão é que a obra tenha uma duração de quatro anos, a partir da aprovação do projeto, com um custo estimado em cerca de R$ 362 milhões.

Além das expansões físicas, o Metrô do Distrito Federal também busca modernizar seus sistemas. Já estão garantidos investimentos na ordem de R$ 40 milhões para a modernização do sistema de energia, provenientes de recursos do GDF e da Caixa Econômica. O presidente do Metrô, Handerson Cabral, informou que está em andamento no Ministério das Cidades um pedido de R$ 900 milhões para a compra de 15 novos trens.

Adicionalmente, a companhia pleiteou junto ao governo federal um aporte de R$ 400 milhões para a modernização do sistema de sinalização e controle, tecnologia crucial para o funcionamento eficiente do sistema. Estudos também foram iniciados para a conclusão das estações Onoyama e Estação 104 Sul, projetos que representam um investimento adicional estimado em R$ 50 milhões.

