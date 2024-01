Mais da metade dos moradores do Sudeste pretende vender o carro em 2024, aponta estudo

Estudo mostra que gastos extras desmotivam a população a ter carros

GUILHERME STRABELLI

Uma pesquisa realizada pelo Serasa em parceria com o instituto Opinion Box apontou que 59% dos moradores da região Sudeste do Brasil usam seus carros diariamente e que 98% usam os veículos ao menos uma vez na semana.

Os dados do estudo “A Relação do Brasileiro com o Automóvel” também mostram que, mesmo com a alta utilização, mais da metade dos proprietários pretendem vender os carros em 2024.

Ao todo, 51% dos usuários pretendem vender os automóveis, enquanto 67% planejam trocá-lo por modelo melhor ou mais novo. As motivações variam entre diversos itens como conforto no deslocamento (67%) e economia de tempo (51%).

No entanto, a pesquisa também mostra que 53% dos moradores do Sudeste utilizam meios de parcelamento para adquirir carros, sendo que 15% deste total costumam atrasar os pagamentos das parcelas.

Ainda de acordo com a pesquisa, 6 em cada 10 motoristas arcam sozinhos com os custos dos automóveis, sendo que as despesas ocupam o segundo lugar entre os maiores gastos anuais (66%), perdendo apenas para custos com alimentação (70%).

Dentre os compradores do Sudeste, 77% dizem que estavam prontos para o custo real envolvido na aquisição, mas 18% foram surpreendidos com gastos inesperados. Ao todo, 92% dos residentes já sofreram com custos inesperados envolvendo veículos.

Ainda de acordo com a pesquisa, 30% dos proprietários dizem que os custos extras geram desânimo para manter os veículos.

Apesar das dificuldades, apenas 30% consideram usar aplicativos de transporte para locomoção. Outros 25% pensam em alugar um carro enquanto 17% planejam trocar o carro por uma moto.

Pagamento do IPVA 2024

O estudo do Serasa mostra ainda que 18% dos moradores da região não se planejaram e não sabem como pagarão o IPVA 2024. Em 2023, apenas 10% não haviam se programado para o pagamento e 1% ainda não quitou o IPVA.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte