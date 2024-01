Linha 15-Prata de monotrilho opera com velocidade reduzida e PAESE é acionado na tarde deste domingo (21)

Serviço teve trecho paralisado entre Vila Prudente e Oratório das 18h35 às 19h02

ARTHUR FERRARI

Uma falha em equipamento de via afetou a circulação de trens na linha 15-Prata de monotrilho das 18h35 às 19h02 deste domingo, 21 de janeiro de 2024.

De acordo com o Metrô, o trecho entre as estações Vila Prudente e Oratório ficou paralisado para a atuaçãoda equipe de manutenção. Ônibus do PAESE atenderam passageiros.

Nota do Metrô:

“Por volta de 18h35, uma falha em equipamento de via paralisou o trecho entre as estações Vila Prudente e Oratório da Linha 15-Prata. Uma equipe da manutenção está no local e seis ônibus articulados do PAESE foram chamados para atender aos passageiros. Metrô pede desculpas pelo transtorno.”

Nota do Metrô – Normalização:

“Após a atuação da equipe de manutenção, a operação do trecho entre Vila Prudente e Oratório da Linha 15-Prata foi normalizada às 19h02.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte