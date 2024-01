Incêndio em garagem da Viação Jundiaiense, em Jundiaí (SP), destrói três ônibus na manhã deste domingo (21)

Foto: Reprodução/JornaVeículos eram novos e aguardavam documentação para iniciar atendimento aos passageiros

ARTHUR FERRARI

Um incêndio na garagem da Viação Jundiaiense, no bairro Parque Centenário, em Jundiaí (SP), por volta das 7h40 deste domingo, 21 de janeiro de 2024, deixou três ônibus completamente destruídos. As informações são do Jornal da Região.

Informações preliminares apontam que ao perceber o fogo, funcionários remanejaram os demais coletivos estacionados no local, afim de evitar que as chamas atingissem mais veículos.

Os veículos atingidos eram novos, e aguardavam documentação para inicio do atendimento aos passageiros.

A Jundiaiense, uma das empresas concessionárias do transporte coletivo municipal de Jundiaí, deve abrir investigação para apurar as circunstâncias do início do fogo.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte