Chuva Intensa Causa Transtornos no Transporte Público de Petrópolis (RJ)

Árvores e postes caíram, causando interferências em diversas vias

ARTHUR FERRARI

As fortes chuvas que atingiram o município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, 21 de janeiro de 2024, resultou em significativos impactos na operação dos ônibus, especialmente os conhecidos como “corujões”. Devido ao transbordamento do rio na Rua Coronel Veiga, esses veículos ficaram retidos nas garagens.

Ao longo do dia, quedas de árvores, postes e obstruções viárias continuam a prejudicar o itinerário de diversas linhas. A empresa Turp Transporte enfrenta interferências na operação da linha 723 – Santa Mônica, que deixou de atender um trecho de 2,3 quilômetros da Rua Neuza Goulart Brizola, no Tabões, devido à queda de uma árvore na pista. O ônibus está manobrando no ponto final da linha 703.

Na Estrada do Palmital, a linha 603 – Águas Lindas encontra-se impedida de circular por um trecho de 1,7 quilômetro devido à queda de árvore, com o coletivo manobrando no Sesc Nogueira. Dificuldades também são relatadas na operação do ônibus na Estrada da Saudade, após a queda de uma barreira na conhecida “curva da volta da curuba”, na altura do Boa Vista, afetando a linha 500 – Terminal Corrêas.

A Cascatinha enfrenta a interrupção da circulação por 100 metros na Rua Henrique João da Cruz, causada pela queda de uma árvore. A linha 511 – Boa Vista precisa manobrar um ponto antes da quadra de esportes do bairro. A linha 528 – Alto Comunidade do Alemão teve seu atendimento interrompido no bairro devido a uma árvore na via, mas o itinerário foi restabelecido por volta das 14h.

Por fim, a Cidade das Hortênsias enfrenta a interrupção da operação da linha 302 – Floresta na Rua Doutor João Glass Veiga, devido a um buraco na via, que também está ocupada por um deslizamento de terra. O coletivo continua atendendo as Ruas Alberto Martins e Henrique Paixão como alternativa.

Confira as vias com obstruções:

Além dos problemas relacionados à chuva, a Turp Transporte uniu esforços operacionais para atender a região de Araras, após a queda de um poste na Estrada Bernardo Coutinho. A linha 610 – Araras está operando em esquema de baldeação, desde o início da manhã, enquanto as linhas 602 e 605 – Vale das Videiras, além da 618 e 622 – Araras, que estão com atendimento alternado.

“Sempre quando possível, a empresa se esforça para o pronto restabelecimento da operação, garantindo o atendimento aos passageiros, em um rápido trabalho realizado em conjunto pela inspetoria e os profissionais que atuam nos locais de interferências”, destacou Jean Moraes, diretor da Turp Transporte.

Ainda na área de atuação da empresa, a linha 716 – Vargem dos Marmelos está com a operação do ônibus interrompida em um trecho de um quilômetro, na Rua Gabriel Cassador, em razão do estacionamento irregular de veículos particulares no bairro.

Já a Petro Ita está, desde às 11h30, sem atender a Rua Paraná, no Quitandinha, por conta do serviço de manutenção da rede elétrica na região, interditando a pista. O ônibus está ao longo do dia cumprindo o mesmo itinerário que a linha 424 – Rio de Janeiro.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte