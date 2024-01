Trólebus e ônibus do Corredor ABD colidem com carros em Diadema e São Paulo na manhã deste sábado (20)

Acidentes envolveram táxi e veículo particular

ARTHUR FERRARI

Um Trólebus e um ônibus do Corredor ABD se envolveram em dois acidentes distintos na manhã deste sábado, 20 de janeiro de 2024.

De acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), com informações da NEXT Mobilidade, empresa responsável pela operação das linhas no corredor, por volta de 3h, um ônibus articulado da linha 288 (São Bernardo-Ferrazópolis / São Paulo -Terminal Jabaquara), que seguia para o Terminal, foi atingido por um táxi que ultrapassou o sinal vermelho na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, próximo à parada Faccini. Não houve feridos no acidente.

A outra colisão, desta vez em Diadema, aconteceu às 6h30 deste sábado, quando, segundo informações da gerenciadora e da concessionária, um ônibus da linha 288 (São Bernardo-Ferrazópolis / São Paulo -Terminal Jabaquara) foi atingido por um veículo particular que ultrapassou o sinal vermelho próximo à Parada Assembléia. Ninguém se feriu.

Ainda segundo a EMTU, a empresa está à disposição para esclarecimentos adicionais junto às autoridades.

Confira na íntegra as notas enviadas pela gerenciadora:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte