SPTrans desvia 31 linhas de ônibus na região central de São Paulo neste dia 21, para teste de fechamento da Av. São João aos domingos

Desvios afetam itinerários das 6h30 às 16h

ARTHUR FERRARI

Neste domingo, 21 de janeiro de 2024, a prefeitura de São Paulo testa o programa Ruas Abertas, na Avenida São João, e por causa disso, 31 linhas de ônibus municipais serão desviadas, entre 06h30 e 16h. Uma linha de trólebus, a 2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira, será atendida por ônibus a diesel.

A Avenida São João será bloqueada para veículos entre a Rua Helvétia e o Vale do Anhangabaú, região central da cidade.

Como havia mostrado o Diário do Transporte, vai até o dia 08 de fevereiro de 2024 a consulta pública sobre a inclusão definitiva da Avenida São João no Programa Ruas Abertas.

As sugestões podem ser enviadas pelo site da prefeitura de São Paulo.

Relembre:



Segundo a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de transportes da cidade, as linhas que atendem a Parada São Luís, localizada no canteiro central da Rua da Consolação, no sentido centro, deverão realizar o embarque e desembarque de passageiros na pista da direita, em frente ao nº 347.

Confira as mudanças:

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

A linha atenderá com veículos a diesel.

Sentido único: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Av. Ipiranga (pista da esquerda), Av. Ipiranga (pista da direita – após a Av. São João), Pça. da República, prosseguindo normalmente.

2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Rua do Gasômetro, Vd. Diário Popular, Pq. D. Pedro II, Term. Pq. D. Pedro II.

Volta: sem alteração.

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

A linha atenderá com veículos a diesel.

Ida: normal até a Pça. Clóvis Bevilacqua, Av. Rangel Pestana, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Av. Ipiranga (pista da esquerda), Av. Ipiranga (pista da direita – após a Av. São João), Pça. da República, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

Sentido único: normal até a Rua Boa Vista, Rua Líbero Badaró, Lgo. São Francisco, Rua Benjamin Constant, Pça. da Sé, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normal.

1896/10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo

8594/10 Cidade D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

As linhas atenderão com ponto final na pista esquerda da Rua Brig. Tobias, alt. nº 85 (paralela ao Term. Correio).

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, Rua das Palmeiras, Al. Glete, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, Rua Cap. Salomão, Rua Brig. Tobias.

Volta: Rua Brig. Tobias, Rua Cel. Batista da Luz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

A linha atenderá com ponto final na Rua Cap. Salomão, nº 63.

Ida: normal até a Av. Gen Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, Rua das Palmeiras, Al. Glete, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, Rua Cap. Salomão.

Volta: Rua Cap. Salomão, Rua Brig. Tobias, Rua Cel. Batista da Luz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

8400/10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

A linha atenderá com ponto final na Rua Cap. Salomão, entre os números 48 e 92.

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, Rua das Palmeiras, Al. Glete, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu, Rua Cap. Salomão.

Volta: Rua Cap. Salomão, Rua Brig. Tobias, Rua Cel. Batista da Luz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

8215/10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio

8528/10 Jd. Guarani – Pça. do Correio

8549/10 Taipas – Pça. do Correio

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, Rua das Palmeiras, Al. Glete, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

8600/10 Term. Pirituba – Lgo. do Paissandu

9501/10 Term. Cachoeirinha – Lgo. do Paissandu

As linhas atenderão com ponto final na Av. Rio Branco, em frente ao nº 52.

Ida: normal até a Av. Rudge, Vd. Eng. Orlando Murgel, Av. Rio Branco.

Volta: Av. Rio Branco, Rua Antônio de Godói, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, prosseguindo normal.

8677/10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandu

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, Rua das Palmeiras, Al. Glete, Av. Rio Branco, Lgo. do Paissandu.

Volta: Lgo. do Paissandu, Rua Cap. Salomão, Rua Brig. Tobias, Rua Cel. Batista da Luz, Av. Cásper Líbero, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, seguindo normal.

978J/10 Voith – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, Rua das Palmeiras, Al. Glete, Av. Rio Branco, Rua Helvétia, Rua Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: sem alteração.

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua da Consolação, Rua Cel. Xavier de Toledo, Vd. do Chá, Rua Líbero Badaró, Lgo. São Francisco, Rua Cristóvão Colombo, Rua Riachuelo, Pq. Anhangabaú, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a Pça. Clóvis Bevilácqua, Av. Rangel Pestana, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Barão de Piracicaba, Rua Helvétia, Rua Guaianases, Term. Princesa Isabel.

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Rua da Figueira, Av. Senador Queirós, Av. Ipiranga, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

509M/10 Jd. Miriam – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Senador Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Barão de Piracicaba, Rua Helvétia, Rua Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: sem alteração.

7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: normal até à Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. Ipiranga, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. Dom Pedro II

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, Rua das Palmeiras, Al. Glete, Av. Rio Branco, Av. Ipiranga (pista da esquerda), Av. São Luís, prosseguindo normal.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Vd. 25 de Março, Vd. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Senador Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normal.

609F/10 Chác. Santana – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Senador Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Barão de Piracicaba, Rua Helvétia, Rua Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: sem alteração.

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: normal até à Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. Ipiranga, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/51 Pq. Continental – Anhangabaú

As linhas atenderão com ponto final na Rua da Consolação, entre a Av. São Luís e Rua Araújo.

Ida: normal até à Rua da Consolação, Rua Rego Freitas, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. São Luís, Rua da Consolação.

Volta: Rua da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

5154/10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Senador Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Barão de Piracicaba, Rua Helvétia, Rua Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: sem alteração.

Linhas que atenderão na pista à direita da Rua da Consolação, em frente ao nº 347.

702U/22 Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II

7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8700/1 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/51 Pq. Continental – Anhangabaú

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte