Para manter ordenamento viário e aprimorar recepção turística, Macaé (RJ) tem novo procedimento para entrada de ônibus de Turismo no município

Cadastro prévio para solicitação de entrada e estacionamento passa a ser necessário

ARTHUR FERRARI

Com o intuito de aprimorar o ordenamento viário e proporcionar uma recepção eficiente aos turistas que escolhem Macaé (RJ) como destino, um novo procedimento foi estabelecido para ônibus de turismo. Agora, é obrigatório realizar um cadastro para solicitar entrada e estacionamento no município.

O cadastro deve ser efetuado pelo portal oficial, acessível através do link: [https://sistranmacae.declink.com.br](https://sistranmacae.declink.com.br). O responsável deve preencher todas as informações solicitadas, além de anexar os documentos necessários no formato PDF, utilizando o CPF como identificação.

Após a conclusão do cadastro, um requerimento será gerado e submetido à análise do setor de Cadastro e Vistoria da Secretaria de Mobilidade Urbana. É imprescindível que a solicitação seja feita com no mínimo três dias úteis de antecedência para garantir tempo hábil para a análise. Caso todos os requisitos sejam cumpridos, o requerimento será validado e a autorização será enviada para o e-mail fornecido durante o cadastro.

Luiz Carlos Moreira, diretor de Transporte da secretaria, destaca a necessidade de cumprir a Lei Estadual nº 4315/2004, que exige a presença de um guia de turismo local/regional em excursões realizadas no Estado do Rio de Janeiro.

“Para a autorização da entrada de ônibus turísticos em Macaé, é essencial contar com um guia de turismo regional do RJ, devidamente cadastrado no Cadastur, que ficará responsável pela estadia do grupo no município. Recomendamos que as agências de turismo utilizem guias cadastrados localmente, pois eles têm melhores condições de estar presentes na chegada do ônibus e possuem um conhecimento aprofundado do território”, ressalta Moreira.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte