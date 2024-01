São Paulo e Região Metropolitana entram em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira (19)

CGE registra quadro de chuva forte na Zona Sul da capital

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Múltiplas regiões da Grande São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

“Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte na Zona Leste, nas subprefeituras de São Rafael e Cidade Tiradentes. O mesmo quadro de chuva forte é observado na Zona Sul, nas subprefeituras de Santo Amaro e Cidade Ademar. Essas instabilidades podem atingir a Zona Sudeste. As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas isoladas atuando com porte intensidade e potencial para alagamentos”, informou a última atualização do CGE.

Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, existem pontos de alagamentos intransitáveis na região da Vila Mariana, no trecho da Rua Ribeiro Lacerda em ambos os sentidos e também no Jabaquara, próximo a Rua Alba.

O Corpo de Bombeiros já recebeu 51 chamadas referentes a quedas de árvores.

O Diário do Transporte segue apurando a situação da chuva na capital e nas cidades vizinhas da Região Metropolitana.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte