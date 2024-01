Prefeitura de Manaus (AM) realiza intervenções em avenidas neste domingo (21)

Interdições serão feitas para facilitar obras de infraestrutura na cidade

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Manaus, no Amazonas, através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que realizará intervenções no trânsito neste domingo, 21 de janeiro de 2024., para facilitar a realização de obras na cidade.

Na Avenida Ephigênio Salles, haverá interdição da via das 8h às 17h, devido à substituição e postes, medida necessária para o alargamento da via. A interdição será no sentido Centro/Bairro, entre a Avenida Mário Ypiranga e a Rua da Paz.

O acesso pelo viaduto continua normal em todos os sentidos. Os motoristas que vierem da Avenida Darcy Vargas, no sentido rotatória do Coroado, poderão convergir à direita na Avenida Maceió ou na Avenida Mário Ypiranga. O fluxo no sentido Bairro/Centro permanecerá normal.

Transporte público

As linhas 008, 213, 540, 652, 671 e 678 seguirão normalmente pela avenida Darcy Vargas, com desvio na Avenida Mário Ypiranga, Rua Belo Horizonte, Avenida Jornalista Umberto Calderaro, e retorna à Avenida Ephigênio Salles para seguir sua rota normalmente.

Intervençãp na Avenida Djalma Batista

Ao mesmo tempo, será realizada uma obra na Avenida Djalma Batista, próxima ao conjunto Eldorado. A intervenção será nas duas faixas ao lado do canteiro central nos dois sentidos da via.

A intervenção começará às 14h de domingo e deve se estender até Às 4h de segunda-feira, 22 de janeiro. Neste período, haverá uma faixa disponível em cada sentido. Agentes de trânsito estarão atuando no local.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte