Ocorrência no sistema de energia altera operação na estação Nova Iguaçu, na manhã desta sexta-feira (19), no Rio de Janeiro

Ramal Japeri está sendo operado com intervalo de aproximadamente 15 minutos

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, a SuperVia, concessionária responsável pelos trens urbanos do Estado do Rio de Janeiro, informou pelas redes sociais, que devido aos impactos causados por uma ocorrência no sistema de energia, as partidas de trens da estação Nova Iguaçu estão encerradas.

A concessionária disse ainda que os trens do ramal Japeri está sendo operado com intervalo de aproximadamente 15 minutos.

O Diário do Transporte segue acompanhando e assim que a situação for normalizada, as informações serão atualizadas.

