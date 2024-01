Após uma hora de interrupção na linha 10-Turquesa da CPTM operação volta ao normal na noite desta sexta (19)

Circulação de trens passou a ocorrer em via única a partir das 21h

ADAMO BAZANI

A chuva ganhou força no início da noite desta sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, na cidade de São Paulo e municípios vizinhos, prejudicando os transportes.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) anunciou a interrupção temporária da circulação de trens, entre as Estações Prefeito Saladino e São Caetano Do Sul- Pref. Walter Braido, por volta das 20h30, devido a alagamento na via. A equipe conseguiu liberar uma via por volta das 21h, normalizando o serviço.

O Diário do Transporte procurou a CPTM que diz que a circulação de trens passou a ocorrer em via única a partir das 21h06.

A circulação de trens entre as Estações Prefeito Saladino e São Caetano, na Linha 10-Turquesa da CPTM, passou a ocorrer em via única a partir das 21h06 desta sexta-feira, após interrupção da passagem de trens às 20h30 por conta de um alagamento, resultado das fortes chuvas que atingem a região do ABC Paulista.

Um trem ficou parado próximo à Estação Utinga e os passageiros foram transferidos para outra composição. O Sistema Paese foi cancelado.

