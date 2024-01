ANTT encaminha ao TCU estudos e documentos atualizados para concessão dos Lotes 3 e 6 de rodovias estaduais e federais no Paraná

Concessões representam investimento de quase R$ 35,1 bilhões; vias ligam Curitiba, o Porto de Paranaguá e os Campos Gerais às regiões Norte e Oeste do estado

ARTHUR FERRARI

Os estudos e documentos atualizados para a concessão dos Lotes 3 e 6 no Paraná, que englobam diversas rodovias estaduais e federais, foram entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU). Estas concessões, que representam um investimento de quase R$ 35,1 bilhões, conectam Curitiba, o Porto de Paranaguá e os Campos Gerais às regiões Norte e Oeste do estado.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) encaminhou a documentação para análise do TCU na última terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Rafael Vitale, diretor-geral da ANTT, ressalta a importância do projeto viário, afirmando que, após a aprovação do TCU, a expectativa é realizar os ajustes necessários para que as concessões beneficiem a população do Paraná ainda neste ano.

“A Agência está dando um passo adicional neste importante projeto viário. Após o aval do TCU, a expectativa é realizar os devidos ajustes necessários para que as concessões se tornem úteis para a população do Paraná ainda neste ano”, diz Vitale.

Os Lotes 3 e 6 abrangem mais de 1,2 mil km de rodovias. No Lote 3, está prevista a implantação de 71,7 quilômetros de contornos e a duplicação de 116 km de trechos. Já no Lote 6, são planejados 13,7 quilômetros de contornos e 445,4 km de duplicação. Ambos os lotes incluem a criação de ciclovias, passagens de fauna e flora, correções de traçados e pontos de ônibus, visando aprimorar a trafegabilidade, segurança e o compromisso ambiental do projeto.

Com as concessões encerradas em novembro de 2021, as rodovias não têm uma concessionária responsável na área. O objetivo das novas concessões é revitalizar a manutenção e conservação dos trechos a serem leiloados, com a expectativa de impulsionar a infraestrutura e o desenvolvimento econômico da região, conforme destacou Cynthia Ruas, superintendente substituta de concessão da Infraestrutura da ANTT.

A previsão do Governo Federal é lançar os editais de concessão neste ano, e os projetos têm potencial para gerar 240.657 empregos diretos, indiretos e efeito-renda para a região. A ANTT destaca que a publicação dos editais ocorre após a análise da Corte de Contas.

Lote 3

BR-369/PR, BR-373/PR, BR-376/PR, PR-090/PR, PR170/PR, PR-323/PR e PR-445/PR

Extensão de 569,870 km

30 anos de concessão

R$ 15,9 bilhões de investimentos

Melhorias

116,8 km de duplicação

24,6 km de faixas adicionais

71,7 km de implantação de contornos

14,3 km de vias marginais

24,3 km de ciclovias

14,9 km de iluminação em trecho de serra

8 passagens de fauna

127 regularizações de acessos

350 pontos de ônibus

34 correções de traçado

37 passarelas

2 áreas de escape

Empregos: Estimativa de 117.358 (diretos, indiretos e efeito-renda)

Lote 6

BR-163/PR, BR-277/PR, PR-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483

Extensão de 662,120 km

30 anos de concessão

R$ 19,2 Bilhões de investimentos

Melhorias

445,4 km de duplicação

31,4 km de faixas adicionais

13,7 km de implantação de contornos

112,5 km de vias marginais

37,1 km de ciclovias

14 passagens de fauna

134 pontos de ônibus

45 correções de traçado

41 passarelas

1 área de escape

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte