Ônibus e micro-ônibus de turismo precisam ter autorização para entrar em Bertioga (SP)

Cidade possui regras e taxas definidas para cada modalidade de veículo e finalidade turística

MICHELLE SOUZA

Em Bertioga, no litoral de São Paulo, a entrada de ônibus e micro-ônibus precisa ser autorizada pela Prefeitura. A cidade possui regras e taxas definidas para cada modalidade de veículo e finalidade turística. Ônibus com destino as residências não são autorizados pelo município, consequentemente, sem a autorização emitida pela Secretaria de Turismo e Cultura, estes veículos podem ser multados e até apreendidos. A fiscalização é realizada pela Secretaria de Segurança e Mobilidade em parceria com a diretoria de Turismo.

São dois tipos de taxas. Para o turismo de um dia, a Taxa é Tipo 1, e para as pessoas que viajam para Bertioga com a finalidade de ir à praia ou para campos de futebol. Nessa modalidade, ônibus pagam R$ R$ 3.241,28 e micro-ônibus (vans) R$ R$ 1.620,64. A Taxa Tipo 2 é destinada à hospedagem e eventos turísticos, culturais, educacionais, de negócios, artísticos, religiosos, esportivos, de pesca, entre outros. Nessa modalidade, ônibus pagam R$ 92,61 e micro-ônibus (vans) R$ 69,46. Independentemente da quantidade de dias que o veículo permaneça na cidade, essa taxa é única.

As autorizações para permanência na cidade devem ser solicitadas através do e-mail turismobertioga.autorizacao@gmail.com. O depósito deverá feito na conta do Fetur (Fundo Especial de Turismo). Os comprovantes precisam ser enviados por e-mail, até quatro dias úteis antes da chegada dos veículos. A autorização é emitida após análise dos documentos enviados pelo solicitante. Nos finais de semana e feriados, não são emitidas autorizações.

Os veículos flagrados sem autorização são autuados e recolhidos. Após o pagamento de multa no valor de R$ 4.630,40, mais os custos do reboque e da estadia no pátio municipal, eles são liberados. Todos os valores arrecadados com taxas e multas são destinados 50% ao Fetur e 50% ao Funseg (Fundo Municipal de Segurança Pública).

As regras e valores pagos são fixados pela Lei Complementar 117/2015, que regulariza a entrada de ônibus e micro-ônibus, e estabelece critérios para entrada, circulação e estacionamento destes veículos.

Para a emissão de autorização, o horário de atendimento realizado por e-mail ao público, exceto feriados e ponto facultativo, é de segunda à quinta-feira das 9h até 16h, e sexta-feira das 9h ao meio-dia.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte