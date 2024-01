Obras da linha 15-Prata de monotrilho interditam parte da Avenida Ragueb Chohfi, na Zona Leste de São Paulo, a partir desta quinta (18)

Dois trechos da via são bloqueados a partir das 21h, nos sentidos Cidade Tiradentes e São Mateus

ARTHUR FERRARI

O Metrô de São Paulo anunciou que a partir das 21h desta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024, a Avenida Ragueb Chohfi, na zona leste de São Paulo, terá dois trechos interditados para obras da linha 15-Prata de Monotrilho.

No sentido Cidade Tiradentes, a via será bloqueada entre as ruas José Lima e Luiza de Jesus Ferreira. Já no sentido São Mateus, a intervenção acontece da Rua Francisco Barbosa até a Rua Pedro Louro.

Os bloqueios ficam ativos até às 4h da sexta (19), voltando a acontecer na noite seguinte, das 21h de sexta às 4h do sábado (20). Durante as interdições, os veículos serão desviados para a faixa no sentido oposto à interdição.

As obras possibilitarão a instalação das vigas da ampliação da Linha 15-Prata, que chegará a Jacu Pêssego e Pátio Ragueb Chohfi. O projeto compreende a construção de duas novas estações e um Pátio: Estações Boa Esperança e Jacu Pêssego e Pátio Ragueb Chohfi.

Arthur Ferrari e Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte