Ministério Público notifica Prefeitura de Franca (SP) e Câmara Municipal referente a lei de Gratuidade no Transporte Coletivo

Entidade busca esclarecimento do impacto financeiro e a fonte de recursos para a manutenção do serviço

YURI SENA

O Ministério Público de São Paulo emitiu uma notificação à Prefeitura de Franca e à Câmara Municipal, exigindo esclarecimentos referente a lei de gratuidade no transporte coletivo da cidade. O projeto, apresentado pelo Executivo no final de dezembro do ano passado, foi aprovado pelo Legislativo no mesmo mês, durante uma sessão extraordinária.

A iniciativa, que visava assegurar benefícios a uma parcela específica da população, surgiu após o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) anunciar o rompimento do contrato com a São José, atual empresa responsável pelo serviço de transporte coletivo na cidade.

A notificação do Ministério Público atende a uma solicitação da Udecif (União de Defesa da Cidadania de Franca). No documento, a entidade solicitou a análise da constitucionalidade da Lei n. 9.474, datada de 28 de dezembro de 2023, do município de Franca. A lei aborda as diretrizes para as gratuidades a serem consideradas na modelagem dos serviços de transporte coletivo, sem, no entanto, especificar a origem dos recursos e o impacto financeiro.

O desdobramento dessa notificação está gerando expectativas na comunidade, à medida que se aguardam as explicações da Prefeitura e da Câmara Municipal perante o Ministério Público, fornecendo esclarecimentos sobre os aspectos questionados pela Udecif. A constitucionalidade da lei e a transparência nas questões financeiras relacionadas à gratuidade no transporte coletivo tornam-se pontos centrais nesse cenário, provocando um debate mais amplo sobre a efetividade e a legalidade das medidas adotadas pelo poder público local.

A Câmara Municipal comunicou que encaminhou a notificação ao Departamento Jurídico para a elaboração das manifestações. E relatou que a denúncia aborda questões formais, destacando que, se necessário, a regularização deve ser providenciada pelo autor do Projeto de Lei, o Poder Executivo.

Quanto à posição da Prefeitura de Franca, até o momento, não houve pronunciamento sobre a notificação. O prazo estabelecido para uma resposta ao Ministério Público é de 15 dias.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte