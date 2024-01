EMTU recebe 282 novos ônibus zero quilômetro em 2023 para operação do transporte coletivo na Região Metropolitana de São Paulo

Concessionária contou também com 56 novas vans para o público PCD no período

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O Governo do Estado de São Paulo registrou que entre janeiro e dezembro de 2023, as linhas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), e que atendem a Região Metropolitana de São Paulo, receberam um total de 282 novos ônibus zero quilômetro.

A concessionária também teve 56 novas vans integradas ao Serviço Ligado, projeto que oferece transporte gratuito da residência até a porta da escola para mais de 5 mil alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.

Os ônibus adquiridos contam com ar-condicionado, tomadas USB para recarregar dispositivos móveis e plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, mais de 600 coletivos possuem sistema Wi-Fi.

Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023, a EMTU recebeu 2,3 mil novos ônibus zero quilômetro para operação em cinco regiões metropolitanas do estado.

No ano passado, as aquisições do governo somaram cerca de R$ 287 milhões, beneficiando aproximadamente 1,5 milhão de passageiros todos os dias em 26 municípios, são eles:

São Paulo, Guarulhos, Barueri, Cajamar, Caieiras, Carapicuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Cotia, Caucaia do Alto, Vargem Grande Paulista, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mairiporã.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte