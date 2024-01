Curitiba (PR) entrega Ligeirão Norte-Sul, que reduz em 15% o tempo de viagem entre o Santa Cândida e o Pinheirinho

Nova linha foi entregue pelo prefeito da capital paranaense, Rafael Greco, nesta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024

GUILHERME STRABELLI

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, inauguraram nesta quarta-feira, 17 de janeiro, a linha 250 Ligeirão Norte-Sul, que ligará o Santa Cândida ao Pinheirinho. A entrega foi feita após a conclusão das obras do trecho Sul, nas Avenidas República Argentina e Winston Churchill.

Ao todo, o Ligeirão terá um trajeto de 38 quilômetros (ida e volta) e reduzirá o tempo de deslocamento em 15 minutos para os passageiros do trajeto ida e volta. A viagem poderá ser feita em até 100 minutos, 15% mais rápido do que as linhas paradoras.

A estimativa da Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pela operação do transporte coletivo da capital paranaense, é de que 35 mil pessoas utilizem a linha nos dias úteis.

“O meu sonho é entregar a cidade melhor do que recebi e é isso o que Eduardo e eu estamos fazendo. É uma imensa alegria o dia de hoje. Com o novo Ligeirão Norte-Sul diminuímos em 15 minutos o trajeto de ida e volta entre os dois extremos da cidade, Norte e Sul. Esse terminal solar (Santa Cândida) vai se ligar a outro terminal solar com energia limpa (Pinheirinho). E esse mês ainda, nós também vamos começar as obras do Ligeirão Leste-Oeste”, disse Greca.

A primeira viagem da Linha contou com a presença de músicos que fazem parte da Orquestra de Corda de Curitiba, que, regidos pelo maestro Julião Boêmio, tocaram ao longo de todo o percurso.

Ao todo, serão 29 ônibus operando na linha Norte Sul, com intervalos de 3,5 minutos nos horários de pico e de 10 minutos em períodos com menor demanda.

Confira as paradas do novo Ligeirão Norte-Sul:

Terminal Santa Cândida

Terminal Boa Vista

Terminal Cabral

Estação-tubo Passeio Público

Estação-tubo Central

Estação-tubo Eufrásio Correia

Estação-tubo Oswaldo Cruz

Estação-tubo Bento Viana

Terminal Portão

Terminal Capão Raso

Terminal Pinheirinho

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte