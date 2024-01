VÍDEOS E FOTOS: CPTM já concluiu 37% das obras de transposição de vias na linha 12-Safira

Estatal segue realizando instalação de aparelhos de mudança de via, dormentes, trilhos e britas; previsão é que serviços sejam finalizados até 25 de fevereiro

ARTHUR FERRARI / GUILHERME STRABELLI

Convidado pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), o Diário do Transporte esteve no Centro de Controle Operacional da Estação Brás da linha 12-Safira nesta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, acompanhando a evolução das obras de transposição de vias no local.

De acordo com a companhia, 37% do cronograma das obras já foi concluído. Quando finalizadas, as melhorias devem promover uma circulação de trens mais otimizada no local, com cruzamentos e percursos melhorados para a operação.

As obras também devem auxiliar na comunicação visual e sonora, com aprimoramento da padronização das partidas por loop.

Os serviços, que começaram em 23 de dezembro de 2023, já duram 23 dias, afetando as plataformas 6 e 7 da Estação Brás e o trecho entre Tatuapé e Brás.

Como mostrou o Diário do Transporte, ônibus do PAESE atenderam os passageiros no trecho interditado para circulação de trens até o dia 15 de janeiro, com os coletivos sendo tirados de circulação por conta da baixa demanda de usuários. As alternativas são as linhas 11-Coral, também da CPTM, e a linha 3-Verrmelha do Metrô.

Relembre:

Ainda segundo a CPTM, o período para realização das obras foi escolhido por conta da menor demanda de passageiros, que é reduzida em 16% em janeiro e em 5% em fevereiro. A finalização dos trabalhos está prevista para o dia 25 de fevereiro de 2024.

Confira fotos e vídeos registrados pela reportagem no local das obras:

Arthur Ferrari e Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte