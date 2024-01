VÍDEO: Ônibus pega fogo em Belém (PA) nesta quarta-feira (17)

Segundo a Semob uma pane elétrica teria desencadeado o incêndio, no entanto, as causas serão determinadas após uma perícia no veículo

YURI SENA

Na tarde desta quarta-feira (17), um ônibus urbano foi consumido por chamas na movimentada avenida Augusto Montenegro, em Belém. Imagens compartilhadas nas redes sociais ilustram o veículo em meio às labaredas, destacando a intensidade do incidente.

Este episódio marca o segundo incidente envolvendo ônibus nesta quarta-feira. O primeiro ocorreu no município de Ananindeua, onde um veículo foi totalmente consumido pelo fogo, sem registrar feridos.

Em relação ao ocorrido na avenida Augusto Montenegro, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) emitiu uma nota informando que tomou conhecimento da situação e pediu o recolhimento do ônibus para a garagem.

De acordo com a autarquia, informações preliminares indicam que uma pane elétrica teria desencadeado o incêndio. No entanto, as causas precisas serão determinadas após uma perícia técnica no veículo. A Semob assegura que não houve feridos e compromete-se a acompanhar de perto a investigação das causas do incidente.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte