Primeiro ônibus Euro 6 com ar-condicionado em Santo André (SP) já está em operação

Veículo da Viação Vaz faz linha I03 – Jardim Bom Pastor/Parque Capuava

ÁDAMO BAZANI

Como já havia antecipado o Diário do Transporte, a Viação Vaz, uma das concessionárias do transporte coletivo municipal de Santo André, no ABC Paulista, foi a primeira empresa do sistema a adquirir ônibus com ar-condicionado já na tecnologia atual de restrição de emissões Euro 6.

Os veículos movidos à diesel que seguem este padrão de emissão, obrigatório parra ônibus e caminhões zero quilômetro fabricados a partir de janeiro de 2023, podem poluir, em média, até 70% menos que os convencionais fabricados anteriormente com tecnologia Euro 5.

A reportagem encontrou uma dessas novas unidades já em operação na cidade. O veículo, registrado na Avenida Portugal, no Jardim Bela Vista, atende a linha I03 – Jardim Bom Pastor/Parque Capuava.

Além de ar-condicionado, o veículo possui novo sistema de letreiros na cor branca, tomadas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos móveis, internet Wi-Fi e acessibilidade por meio de elevador na porta central.

As unidades compradas pela Viação Vaz são do modelo Marcopolo Torino com Chassis Mercedes-Benz.

