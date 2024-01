Mogi das Cruzes (SP) libera mais R$ 42 milhões à Mogi Mob por desequilíbrio econômico-financeiro causados por impactos da pandemia

Há poucos dias prefeitura já havia liberado outros R$ 14 milhões devido à compressão tarifária nos anos de 2018, 2019 e 2020_

ALEXANDRE PELEGI

A Mogi Mob, uma das empresas operadoras do transporte coletivo de Mogi das Cruzes (SP), vai receber nova indenização da prefeitura, desta vez de R$ 40 milhões, relativa ao desequilíbrio econômico-financeiro atrelado aos impactos causados pela pandemia do COVID.

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 29 de dezembro de 2023, a prefeitura liberou R$ 14 milhões relativos à “compressão tarifária relativa aos anos de 2018, 2019 e 2020”. (Relembre)

Com os dois valores, a empresa receberá no total R$ 56 milhões para equilibrar seu caixa, ajustando os custos do sistema ao arrecadado com a receita das tarifas.

Em fevereiro de 2023 a Câmara de Mogi das Cruzes aprovou projeto de Lei do Executivo que previa o congelamento da tarifa de ônibus em R$ 5 nos anos de 2023 e 2024 mediante pagamento de subsídios.

Em abril, as duas empresas que atuam no município receberam os repasses no valor total de R$ 30 milhões.

A Mogi Mob recebeu o maior valor: R$ 16,7 milhões (R$ 16.711.251,48).

Já para a Princesa do Norte, a outra operadora do transporte local, foi liberado o montante de R$ 13,7 milhões (R$ 13.672.842,12).

Há poucos dias Mogi das Cruzes anunciou que não vai reajustar a tarifa de ônibus em 2024. Assim, o valor continuará R$ 5, preço em vigor desde 9 de janeiro de 2022. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes