Estado de São Paulo fecha 2023 com redução em mortes no trânsito, aponta Detran-SP

Estatísticas do Infosiga-SP apontam queda de 6,4% no número de óbitos em acidentes envolvendo automóveis no ano passado

YURI SENA

O Estado de São Paulo testemunhou uma diminuição de 1,5% nos óbitos no trânsito em 2023, revelam os dados mais recentes do Infosiga SP, sistema do Governo coordenado pelo Detran-SP e gerenciado pelo programa Respeito à Vida. No período de janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados 5.420 óbitos, contra 5.500 no mesmo intervalo de 2022.

Entre os dados destacados, percebe-se uma significativa redução nos óbitos relacionados a automóveis, bicicletas e pedestres em 2023, em comparação com o ano anterior. Os acidentes envolvendo automóveis apresentaram uma queda de 6,4%, totalizando 1.236 óbitos em 2023, em comparação com os 1.320 registrados em 2022. Ciclistas também mostraram uma queda notável de 4,6%, passando de 369 fatalidades para 352. Já os pedestres experimentaram uma redução de 2,9%, com 1.233 óbitos em 2023, comparados aos 1.270 de 2022.

Por outro lado, as motocicletas continuam sendo o modal com o maior índice de mortalidade no trânsito estadual. Os óbitos envolvendo motocicletas aumentaram 5,1%, passando de 2.145 casos em 2022 para 2.254 em 2023.

Analisando as regiões administrativas do Estado, nove delas apresentaram uma queda nos índices de mortalidade no trânsito em 2023, com destaque para as regiões Central (redução de 19%) e Registro (diminuição de 32% nos óbitos no trânsito). Entretanto, seis regiões observaram um aumento nas ocorrências fatais, incluindo Metropolitana de São Paulo, São José dos Campos, Santos, Marília, Barretos e Presidente Prudente.

Além dos óbitos, os registros de acidentes não fatais também aumentaram em 8,7%, totalizando 194.333 ocorrências em todo o Estado entre janeiro e dezembro de 2023, em comparação com as 178.726 do mesmo período de 2022. A análise desses dados proporciona uma visão abrangente da segurança viária em São Paulo, destacando áreas de progresso e desafios contínuos.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte