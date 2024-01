Árvore atinge ônibus e 19 linhas municipais sofrem desvios durante chuva em São Paulo nesta quarta-feira (17)

Pancadas fortes resultaram em pontos de alagamento por toda a cidade

YURI SENA

Forte chuva na tarde desta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, em parte da capital e Grande São Paulo.

Apesar da chuva e dos ventos serem de menor intensidade do que ocorreu no início do mês de janeiro, há transtornos, principalmente na Zona Leste de São Paulo.

Na Rua Sabado D’Angelo, número 64, uma árvore desabou, atingindo dois automóveis, um ônibus e um caminhão. O incidente mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento.

As autoridades estão no local para avaliar os danos e coordenar os esforços de remoção dos veículos envolvidos. A equipe de emergência está trabalhando para normalizar a situação e garantir a segurança na área afetada.

Segundo a subprefeitura de Itaquera, a cidade também entra em alerta por causa do transbordamento do córrego Rio Verde, na altura da Rua Cunha Porã.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, as zonas leste e norte estão em atenção por causa das fortes chuvas, destaque para a Marginal do Tietê pista expressa, sentido Ayrton Senna, perto da Ponte das Bandeiras. Também foi registrado pontos de alagamentos na Avenida Itaquera em ambos os sentidos.

Confira a nota da SPTrans sobre a circulação de ônibus nesta quarta-feira:

“A SPTrans informa que a ocorrência envolveu o ônibus da linha 2707/10 Chabilândia – Metrô Itaquera, de prefixo 3 6602, da Transunião, na Rua Augusto Carlos Bauman com Rua Sabbado D’Angelo em Itaquera. Em decorrência, 19 linhas operam com desvio de itinerário desde às 16h desta quarta-feira, 17 de janeiro. O veículo já foi retirado do local.

Linhas com desvios:

3686/10 Jd. São Paulo – Term. Pq. D. Pedro II

2705/10 Jd. Jardim Fanganielo – Metrô Itaquera

2707/10 Chabilândia – Metrô Itaquera

2708/10 Jd. Lajeado – Metrô Itaquera

3020/10 COHAB José Bonifácio – Shop. Aricanduva

342N/10 COHAB Pres. Juscelino Kubitscheck – E.T. Itaquera

3754/10 Inácio Monteiro – Metrô Itaquera

3766/10 COHAB II – Metrô Itaquera

4024/10 COHAB Fazenda do Carmo – E.T. Itaquera

4003/10 Inácio Monteiro / E.T. Itaquera

4001/10 Itaquera – Term. Vl. Carrão

4002/10 Guaianases – Term. Vl. Carrão

407J/10 d. Soares – Metrô Tatuapé

407L/10 Barro Branco – Metrô Guilhermina/Esperança

407T/10 Jd. Redil – Metrô Itaquera

3712/51 Vl. Cosmopolita – Metrô Itaquera

4020/10 E. T. Itaquera – Jd. Novo Horizonte

263J/10 Penha – Conj. José Bonifácio

2766/10 Jd. Camargo Velho – Metrô Itaquera

SENTIDO BAIRRO/CENTRO:

Normal até a R. Augusto Carlos Bauman, R. Prof. Brito Machado, Av. José Pinheiro Borges, prosseguindo normal, sem deixar ponto de parada desatendido.

SENTIDO CENTRO/BAIRRO:

Normal até Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, Av. David Domingues Ferreira, R. Eng. Villares da Silva, prosseguindo normal pela R. Augusto Carlos Bauman, deixando 01 ponto de parada desatendido.”

Yuri Sena, para o Diário do Transporte