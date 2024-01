Após briga na Justiça, construção do Complexo Viário Pirituba-Lapa vai ser retomada nesta quinta (18) na capital paulista

Segundo prefeitura de São Paulo, estudos de Tráfego mostram que, com o remanejamento de linhas de ônibus da região para o novo viário, os usuários do transporte público terão as viagens encurtadas em até 36 minutos por dia entre os terminais Pirituba e Lapa

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Paulo vai retomar nesta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024, as obras de construção do Complexo Viário Pirituba-Lapa, após uma briga judicial.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 17 de agosto de 2023, a Justiça liberou a continuação das obras, que estavam paradas desde 2020 por outra decisão judicial.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/17/justica-libera-retomada-das-obras-da-ponte-pirituba-lapa-que-estao-paradas-desde-2020/

A ligação é uma promessa de 40 anos.

Segundo estudos de tráfego da prefeitura, com o remanejamento de linhas de ônibus da região para o novo viário, os usuários do transporte público terão as viagens encurtadas em até 36 minutos por dia entre os terminais Pirituba e Lapa. Já quem se desloca de carro pode ganhar cerca de 15 minutos, ainda de acordo com os levantamentos. A previsão é de que em torno de 115 mil pessoas devam usar o novo acesso por dia.

As obras tiveram início em maio de 2019, mas foram paralisadas em abril de 2020 por determinação da 8ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatando contestação do MP (Ministério Público) que alegou na ocasião que as licenças ambientais originais não contemplavam a construção de alças de acesso para a Marginal Tietê.

Desde a paralisação, foram gastos de cerca de R$ 3,5 milhões com serviços de manutenção e segurança nos canteiros desativados, de acordo com a administração municipal.

As obras estavam 14% concluídas quando foram interrompidas pela Justiça e R$ 34 milhões foram consumidos pelo contrato de obras até o momento, dos R$ 209,5 milhões totais previstos.

A ponte sobre o rio Tietê e seus acessos terão 900 metros de extensão para a interligação entre os dois bairros de Piritiba e da Lapa, na zona Oeste.

A ponte terá início na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na região do condomínio Projeto Bandeirante, e seguirá pela Vila Anastácio até a Rua Campos Vergueiro. A estrutura contará com mão dupla, ciclovia e faixa exclusiva para ônibus.

A prefeitura explica que, além da construção da ponte, o projeto completo prevê a implantação de três quilômetros de ligação viária.

O trecho da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães que percorre a Vila Anastácio, atual gargalo de saída do bairro da Lapa para a Marginal Tietê, será alargado e receberá melhorias em toda sua extensão: três faixas de circulação em ambos os sentidos, sendo uma faixa exclusiva para ônibus e canteiro central com ciclovia, além de obras de 900 metros de galerias de drenagem complementares para garantir a captação adequada das águas pluviais.

Também estão previstas a construção de um binário de acesso ao Terminal Lapa e de uma nova passagem inferior sob a linha férrea da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), com faixas para veículos, ônibus, passeio para pedestres e ciclovia.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes