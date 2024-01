SuperVia reforça serviços para atender torcedores após o jogo entre Botafogo e Madureira nesta quarta (17) no Engenhão

Viagem adicional inclui trajetos para Japeri e Santa Cruz

YURI SENA

A torcida que marcar presença no confronto entre Botafogo e Madureira, válido pelo Campeonato Carioca e programado para ocorrer amanhã 17 de janeiro de 2024, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), poderá contar com um reforço no transporte de volta para casa.

A SuperVia disponibilizará trens extras, com uma viagem adicional com destino a Japeri e outra para Santa Cruz. O ponto de partida desses trens será a estação Olímpica do Engenho de Dentro.

Para a ida ao jogo, o público poderá usar normalmente os trens da grade. Segundo a concessionária os passageiros podem programar suas viagens através da ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da SuperVia ou, em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte