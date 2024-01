Supervia recebe doações para vítimas das enchentes no Rio de Janeiro

Foram organizados pontos de recolhimento na agência da Estação Central do Brasil que funcionam todos os dias da semana

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, recebeu doações para as famílias afetadas pelas chuvas do fim de semana Rio. As doações serão recebidas até o dia 2 de fevereiro de 2024.

A ação começou nesta terça-feira (16) com entregas à Prefeitura de Belford Roxo e às lideranças comunitárias de localidades vizinhas à malha férrea do ramal Belford Roxo, uma das áreas mais impactadas pelas chuvas.

A concessionária organizou pontos de recolhimento de doações na agência da estação Central do Brasil, de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 22h30, aos sábados das 4h30 às 21h e aos domingos entre 5h30 e 20h30.

A ideia é de que os passageiros que quiserem ajudar entreguem alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e limpeza. Os itens serão distribuídos pela linha férrea.

A Supervia, em parceria com a LBV, o Supermercado Zona Sul e a Super Rádio Brasil AM 940, a SuperVia está distribuindo sete mil litros de água potável, mil litros de água sanitária e uma tonelada de detergente às vítimas do temporal do último sábado.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte