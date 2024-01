Prefeitura de São José dos Campos (SP) amplia o número de viagens e de veículos disponíveis no transporte público, em 2023

Entre as melhorias, ônibus passaram a receber pagamento por meio de cartão de crédito, débito e carteiras digitais

MICHELLE SOUZA

Em 2023, os usuários do transporte público de São José dos Campos, no interior de São Paulo, receberam diversas melhorias. A prefeitura ampliou o número de viagens e de veículos, substituiu os ônibus antigos por veículos zero quilômetro e investiu na modernização dos pontos e nos sistemas de acompanhamento das linhas e pagamento das passagens.

No mês de dezembro foi atingida a marca de 301 viagens diárias a mais no transporte coletivo, principalmente nos horários de pico, nos dias úteis.

Foram incorporados 17 ônibus, aumentando a frota para 356. Outros 16 foram substituídos por veículos zero quilômetro.

No final deste mês, mais 6 veículos serão incluídos na frota, somando 49 viagens, levando a um total de 350 nos dias úteis. O número representa um aumento de 5,7%. No mesmo período, o número de usuários subiu para 3,7%.

Ainda em 2023, nos horários de pico da manhã e tarde, foram disponibilizados VLPs para viagens extras nas linhas 128 (Urbanova via Colinas ao Terminal Central), 331 (Campo dos Alemães ao Jardim Aquarius), 204A (Novo Horizonte ao Centro) e 341-B (ECO Campos de São José à Avenida José Longo).

QR code

Para substituir as antigas placas de pontos de ônibus, totens com QR code estão sendo implantados . Eles são identificados pelo número para auxiliar a localização em aplicativos e mapas e identificar as linhas que passam pelo local. Ao apontar a câmera do celular para o código, o passageiro tem acesso a informações sobre horários e itinerários dos ônibus e alternativos, além de outras informações sobre o sistema. Atualmente estão sendo substituídas 100 placas, mas outras 200 serão trocadas.

Está sendo implantado também abrigos metálicos para substituir os de madeira, e oferecer maior proteção contra chuva, sol e vento, aos usuários, além de garantir conforto e segurança, pois incorporaram a previsão de instalação de iluminação própria.

No total, foram feitas 48 substituições e outras 18 estão previstas. Mais 9 abrigos metálicos foram instalados em novos locais na cidade. Para aumentar a segurança, desde agosto eles estão recebendo iluminação. Dos 591 existentes, 381 já estão iluminados.

Pagamento

Toda frota passou a receber o pagamento por meio de cartão de crédito e débito e carteiras digitais com tecnologia por aproximação. São aceitas as bandeiras Elo, Visa e Mastercard.

Para ter acesso ao serviço, o passageiro não precisa se cadastrar, é só aproximar o cartão ou dispositivo móvel do validador no momento em que for pagar a passagem, no valor de R$ 5

Aplicativos

As plataformas Cittamobi e Moovit disponibilizam informações em tempo real sobre todas as linhas de ônibus, com mapas dos itinerários e horários de partida e chegada. Outra opção é o Google Maps, porém a transmissão dos dados não é simultânea.

Tanto o Cittamobi como o Moovit são gratuitos e compatíveis com os sistemas IOS e Android. Os links para as lojas de aplicativos estão disponíveis no site da Prefeitura.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte