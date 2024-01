Prefeitura de Poá (SP) mantém tarifa de ônibus municipais em R$ 5,30 para 2024

Continuidade no valor da passagem foi oficializada na última sexta-feira (12), em decreto publicado no Diário Oficial do município

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Poá (SP) informou na última segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, que a tarifa dos ônibus municipais não sofrerá reajuste e seguirá em R$ 5,30 para o público geral que utiliza o sistema de transporte coletivo.

A administração pública ressaltou que a gratuidade para idosos acima de 65 anos mantém-se garantida, assim como a meia-entrada (50% de desconto) para estudantes, no valor de R$ 2,65.

A continuidade do preço da passagem foi oficializada no Decreto Municipal nº 8.411/2024, publicado no Diário Oficial Eletrônico na última sexta-feira (12).

O documento também mostra que foi reajustado em R$ 1 o valor do transporte para bilheteiros e empresas, passando agora para R$ 6,30 e sem repasse para o trabalhador ou consumidor final.

“Ainda que o empregador passe a adquirir o vale-transporte pelo valor unitário de R$ 6,30, o desconto na folha do funcionário continua sendo de 6% do salário, conforme a legislação vigente. Não haverá alteração no desconto. Além disso, todo pagamento feito na catraca ou por meio do cartão adquirido pelos usuários continua sendo de R$ 5,30 – não haverá reajuste do valor”, explicou o secretário municipal de Transportes, Marcos Pacheco.

