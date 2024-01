Prefeitura de Blumenau (SC) anuncia interdição temporária na Rua Guilherme Scharf nesta quarta (17)

Obras do Governo do Estado têm previsão de continuidade até quarta-feira, dia 24 de janeiro

YURI SENA

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), divulgou que um trecho da Rua Guilherme Scharf será temporariamente interditado ao trânsito nos próximos dias. A intervenção, programada para iniciar às 7h desta quarta-feira 17 de janeiro de 2024, será conduzida pela Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina (SIE) e visa o lançamento de vigas no viaduto do prolongamento da Via Expressa.

Segundo a SIE, as obras têm previsão de continuidade até quarta-feira, dia 24, podendo ser concluídas antecipadamente caso as condições climáticas permitam. Durante este período, a Rua Guilherme Scharf estará interditada desde o entroncamento com a Rua Samuel Morse até a rotatória da Rua Professor Hermann Lange. Ambos os acessos terão bloqueio parcial, permitindo a passagem do trânsito local para moradores e empresas da região. Contudo, a passagem estará totalmente bloqueada na altura do número 2.660, impedindo o uso da via para deslocamento entre bairros.

A Prefeitura solicita a compreensão dos cidadãos e destaca a importância da interdição para a realização eficiente e segura das obras, ressaltando que a equipe estará monitorando de perto o andamento e atualizando a comunidade sobre qualquer alteração no cronograma.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte