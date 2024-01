Ônibus e caminhão batem na Rodovia Presidente Dutra na noite dessa terça (16)

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima do sexo masculino foi encontrada presa nas ferragens, sofrendo fraturas expostas nas pernas

YURI SENA

Na noite desta terça-feira, 16 de janeiro de 2024, um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão ocorreu no km 228 da Rodovia Presidente Dutra, especificamente no trecho Gentil Guimarães, Vila Maria, em São Paulo.

De acordo com relatos do Corpo de Bombeiros, a colisão resultou na mobilização de três viaturas para a área. Entre os envolvidos, uma vítima do sexo masculino foi encontrada presa nas ferragens, sofrendo fraturas expostas nas pernas.

O resgate desse indivíduo contou com a presença da equipe de emergência trabalhando arduamente para libertá-lo dos destroços. Posteriormente, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Geral de Guarulhos por meio da ambulância da concessionária local.

Ainda não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias exatas do acidente, mas as autoridades competentes estão conduzindo as investigações para determinar as causas e responsabilidades.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte